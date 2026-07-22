巴菲特理財理論　槓桿陷阱危機四伏！｜汪敦敬

時代帶到我們來到這個時刻，當下的確令人感到唏噓！但筆者強調眼前時勢，非成敗論英雄！更非得失論成敗！也非價格升跌論得失！



股神巴菲特曾說：「智商再高的人，也會被槓桿毁掉！」巴菲特這名句，被視為投資界「金科玉律」！他更補充：「如果你聰明，不需要槓桿；如果你蠢，槓桿只會讓你徹底完蛋！」

常說「市場專收醒目仔」，高智商的人擅長計算概率，常認為「99%概率穩贏」。但槓桿的致命點在那1%的黑天鵝，一旦發生，面對的就是銀行Call Loan、補倉！本金可以歸零，甚至成為沉沒成本！還要面對吃不消的高息！

DeepSeek如此形容：「智商愈高愈容易“過度優化”，聰明人總想設計複雜模型套利，或試圖精確擇時。但槓桿會扭曲時間觀，讓你無法忍受“短期虧損”，最終把長線價值投資做成了短線賭博。

“爆倉”後的心理毀滅：槓桿虧損帶來的羞辱感和急於翻本的“扳回效應”，會讓理性徹底崩塌。 」

美國的傳奇投資者芒格也說過：「高智商加上槓桿，就像酒鬼面前永遠有烈酒一樣！」可見「市場專收醒目仔」的可怕，但人是否可以做到巴菲特所說：「永遠不用借來的錢投資，哪怕利息是零。」我再強調，近年被Call Loan的富豪不少也是非戰之罪！其中評論員及旁觀者忽略了一些發生在我們身邊的故事！

美國實際在2020年開始進行無限量化貨幣，資金愈來愈多的情況下，香港本來是要面對不斷物價升值，即是高通脹將來臨和資產價格上升，當高通脹出現，資金就會面對貶值，銀行內存款的購買力亦會縮水，這是根據過去數十年我們被美國「剪羊毛」的經驗之談！在投資者來說，會買資產來平衡高通脹，這是大家十分容易理解的避險之法！

但以上這個美國劇本最後無發生到，似乎換上更加引人入勝的中國劇本！縱使美國無限量化了6年，即使有不同國家也大舉量化貨幣，但中國包括香港，居然沒有出現高通脹，量化了的資金，竟然甘心留在銀行存戶中，這是很奇妙的情況；因為高通脹沒有出現，銀行定期存款有好幾年普遍提供比通脹甚至經濟增長更高的息口！於是海量資金就安心留在銀行，這個舉動，不單只小市民坐着什麼也不做都可以賺到錢，銀行都可以坐着賺錢，於是投資慾就出現低谷。

香港的通脹率過去4年基本浮動在1%至2.5%之間，而同期中國內地的通脹率則是在-1%至1%之間，這幾年香港物價沒有大幅上升，樓價當然也沒有上升！沒有價格上升的紅利，上升的息口對投資者而言就顯得格外昂貴！購買慾低，配合樓市辣招將市場半凍結，再加美元的上升！港元在聯繫匯率下都要追隨上升！於是，香港房地產再進一步受壓！

還有令人意外的銀行極端Call Loan，我一直感到奇怪，銀行的普遍Call Loan似乎定得太緊，不單只令沒有資不抵債客戶面對困難，更嚇怕了還有實力的投資者也不敢下注，因為很多銀行Call Loan都不可以令客戶看到合理的準則，優質投資者就算收到銀行借貸邀請都不敢去借，因為恐懼將來自己又會像其他人一樣受到Call Loan之苦，這無疑是一個共輸的局面，所以市場就進一步淡靜！究竟是銀行太保守？還是外資對香港不樂觀？抑或是政治上的角力？甚至市場正在重整推倒重來？我們不會找到答案。

這種時勢，筆者應對的是較早期的理論「災難必然論」，這正是防止摧毀你的那1%出現！我們不要一味是想着「贏硬」，我們應追求「無得輸」（主張全力妥善面對風險）！不過筆者只是小投資者，我的過份小心和穩健，從來都是失去了很多發達的機會！世事總是相對的。

究竟巴菲特的理論裡面，房地產算不算是危險槓桿？我們下回討論。

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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