數據見真相　置業長遠完勝租樓｜汪敦敬

近年網上最常爭論的熱話，莫過於「應該租樓、買樓，還是移民？」這個關乎人生軌跡的抉擇。如果撇除政治與情感投射，純粹用同一把尺—「現金流」與「資產累積」去衡量，三個選擇背後的得失，答案可能比想像中清晰得多。



早前筆者去指壓師那裡做保健，對方分享了一個頗具啟發性的故事。她有位回流香港的朋友，抱怨樓價跌得不夠，令自己回港之後反而買不到樓。指壓師聽完感到奇怪，直言：「你當年移民離開香港時，樓價仍在高位，照計應該摸頂沽出賺了不少吧！」但回流人士吐苦水，過去幾年在外國生活，既要負擔租金，又因沒有穩定工作，長期入不敷支，最終只能不斷消耗積蓄，出現「坐食山崩」的情況。表面上似乎避過了香港樓價回落，但實際上付出的成本同樣沉重。筆者並不是想評論移民與否的對錯，而是想帶出一個關鍵概念—機會成本（Opportunity Cost），每一個決定背後，都有其代價與風險，亦需要為當時的選擇負責。

選擇一：移民的情況

根據英國國家統計局數據，2026年6月英國平均私人住宅租金為1,383英鎊，而倫敦更高達2,294英鎊。再加上基本生活開支約1,063英鎊（uk-lifeinsurance.com數據，包括食物、交通與水電），一名單身人士每月生活成本約3,357英鎊，即約3.5萬港元。換言之，一年生活費約42萬港元，5年約210萬港元，10年更高達420萬港元，這個金額已相當於屯門一個兩房私樓的樓價。

至於港人另一移民熱點溫哥華，根據Rentals.ca數據，2026年6月溫哥華平均租金為2,723加元，再加上基本生活開支約1,464加元(根據Ovlix 2026年報告)，一名單身人士每月生活成本約4,187加元，即約2.3萬港元。換言之，一年生活費約27.6萬港元，5年約138萬港元，10年更高達276萬港元，這個金額相當於屯門「置樂三寶」單幢式私樓兩房細單位的樓價。

重點是，以上開支屬純消費，並不會轉化為資產。

選擇二及選擇三：本地「租樓與買樓」的分別

以指壓師本人的真實案例，她原本是租客，在2019年高位以410萬元購入原本租住的單位，承造九成按揭，利率約2.5厘，供樓至今約85個月。

對比她「買樓」與「繼續租樓」的財務差異：

若她當初選擇繼續租樓，每月租金約1.2萬元，累積支出約102萬元。假設租金每年溫和上升2%，實際支出接近108萬元。

相反，供樓至今已累積約64萬元本金，同時她已「避免」白白支付過百萬元的租金開支。而且透過供樓逐步累積資產，即使期間樓價曾一度下跌約三成，其後回升一半，現階段若出售物業，單計已償還的本金，足以對沖大部分樓價波動。

當用「10年」這個時間維度去看，三個選擇的財富差距將進一步擴大：回流人士累計生活開支高達420萬元，積蓄大打折扣；租樓支出逾百萬元但不會轉化為資產；買樓則在波動中逐步建立資產。

投資賺與蝕很多時並不是表面所見，亦不像網上某些評論般簡單直接。每個人的處境不同，風險承受能力與機會結構亦各有差異，不應盲目人云亦云。香港社會很仇富，市場上確實存在不良商人，但同時亦有不少白手興家的奮鬥者。與其花時間埋怨或仇視，不如將精力放在提升自己、把握機會，長遠而言回報往往更高。

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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