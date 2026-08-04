獨家｜樂風樓盤代言人方皓玟撻訂！兩年前特殊條款5球買ElizePARK

【周佩賢／樂風集團／楚撚記 / 方皓玟】近年陷入財困、部份發展項目淪為銀主盤的樂風集團，旗下旺角東洗衣街單幢現樓新盤Elize PARK錄一宗名人撻訂個案。



與5月份離世、樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢關係親密的唱作歌手方皓玟（Charmaine），最初為該樓盤擔任代言人，其後在2024年3月透過一條首期僅8.5萬元的特殊條款，以564.1萬元買入樓盤一伙中層B室。不過資料顯示，該單位最新撻訂收場，預計方皓玟遭發展商沒收入市時所支付的8.5萬元訂金。



方皓玟564萬購Elize PARK 代理曾指「無心插柳」

是次撻訂單位為中層B室，實用面積243平方呎，屬一房間隔，由方皓玟以本名吳嘉欣（NG KA YAN）在2024年3月以564.1萬元買入，當時有消息指方皓玟買入單位後，打算用作投資收租。

而當時負責促成交易的代理利嘉閣地產，其總裁廖偉強表示，該代理行助方皓玟入市，完全是「無心插柳」，因較早前巧遇方皓玟，席間提及Elize PARK於新春後推出優惠，才知道原來她一直好喜愛花墟附近的地段，結果一拍即合，短時間內造就此宗交易。

獲特殊條款 單位遲遲未有成交 終撻訂收場

據成交記錄冊支付條款上特別列明，方皓玟入市時只需於簽署買賣合約時支付85,000元訂金即可認購單位，而餘款尾數555.674萬元，則於簽約後365日内或於完成交易時支付。

不過，據資料顯示，上述單位至日前撻訂一刻依然未完成交易，同時也沒有按揭紀錄。單位業主資料一欄依然發展商相關公司為SILVERWEALTH LAND DEVELOPMENT LIMITED。而成交記錄冊最新顯示 ，該單位在2026年8月3日錄取消交易，反映方皓玟於逾2年後棄購，並遭發展商沒收入市時支付85,000元訂金。

方皓玟於2024年透過特殊條款買入Elize PARK中層單位，最終於8月3日取消交易，料遭發展商沒收入市時支付85,000元訂金。

Elize PARK 2023年11月登場 提供52伙

翻查資料，旺角東新盤Elize PARK最早於2023年11月登場，項目提供52伙，戶型包括實用面積240至440平方呎的一房至兩房戶。首場樓盤命名記者會即邀請女歌手方皓玟及男歌手馮允謙為項目拍攝音樂微電影。當時方皓玟表示，自己亦有意置業，最重要是景觀開揚、交通方面，坦言「大細唔重要，夠住就OK」。

左起：歌手方皓玟、樂風集團創辦人及主席周佩賢、歌手馮允謙

樂風集團以「輕資產」發展 創辦人周佩賢5月離世

Elize PARK為樂風集團近年較為亮眼的項目，亦為集團首個住宅新盤項目，至於其他項目則包括九龍界限街2C至2D號、鴨脷洲平瀾街及好景街地盤等；至於商業項目則分布於佐敦南京街、尖沙咀漢口道及大角咀。

不過一向透過「輕資產」形式發展的樂風集團近年陷入財困，不斷有物業淪為銀主盤，其集團創辦人及主席周佩賢亦在今年5月12日燒炭身亡，該公司隨即爆煲。即使周佩賢已離世，她本人及樂風集團仍然被債權人入稟申請清盤及申請破產。旗下大角咀必發道108至110號商業項目ONE BEDFORD PLACE有傳在6月份，以逾7億元沽予新加坡基金。

已故樂風集團創辦人及主席周佩賢。（資料圖片）

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