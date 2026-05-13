樂風周佩賢｜密友方皓玟特殊條款5球買ElizePARK　至今未完成交易

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於昨日（5月12日）離世。該集團於2012年創立，早年憑買入舊式工廈再翻新拆售（工廈劏場）起家，之後隨樓市上升再晉身發展商，涉足市區舊樓收購項目，涵蓋住宅新盤、全幢工廈、商廈物業。



其中較為矚目的項目為2024年初推盤的旺角東新盤Elize PARK，當時首批開價較樓價高峰期高出兩成至三成，首批平均呎價高達約2.66萬元。該盤最惹人爭議為擔任樓盤代言人的歌手方皓玟，於2024年3月份以564.1萬元透過特殊條款買入該盤一伙，惟首期金額僅需8.5萬元，佔樓價約1.5%，與一般買賣個案所需的5%訂金，相差7成。記者翻查資料發現，上述單位至今依然未完成交易，同時也沒有按揭紀錄。而單位業主資料一欄依然發展商相關公司為SILVERWEALTH LAND DEVELOPMENT LIMITED。



旺角東新盤Elize PARK最早於2023年11月登場，項目提供52伙，戶型包括實用面積240至440平方呎的一房至兩房戶。首場樓盤命名記者會即邀請女歌手方皓玟及男歌手馮允謙為項目拍攝音樂微電影。當時方皓玟表示，自己亦有意置業，最重要是景觀開揚、交通方面，坦言「大細唔重要，夠住就OK」。

周佩賢曾指Elize PARK「當藝術品咁樣賣」

其後該樓盤在2024年1月正式公佈樓書、價單等詳情，首批30伙之中，一房折實入場費599.82萬元，首批折實平均呎價高達26,688元，較3個月前另一新盤何文田新盤譽林首批30伙的折實均價20,936元，高出約27%。當時樂風創辦人及主席周佩賢回覆《香港01》表示Elize PARK「會當係藝術品咁樣賣！」。

當時有指樓盤定價過高，發展商轉為以招標形式推出，並設有底價，最終在3月份成功沽出4伙「開齋」，惟個別單位較底價劈價一成，賣平60萬元至88萬元不等。

左起：歌手方皓玟、樂風集團創辦人及主席周佩賢、歌手馮允謙

方皓玟564萬購Elize PARK 代理曾指「無心插柳」

而為樓盤宣傳的女歌手方皓玟，則於同月（2024年3月份）透過本名吳嘉欣（NG KA YAN）以564.1萬元購入項目一個中層B單位作收租之用，實用面積243平方呎。當時負責促成交易的代理利嘉閣地產總裁廖偉強表示，該行助方皓玟入市，完全是「無心插柳」，因較早前巧遇方皓玟，席間提及Elize PARK於新春後推出了優惠，才知道原來她一直好喜愛花墟附近的地段，結果一拍即合，短時間內造就此宗交易。

記者發現運用特殊條款入市 首期僅8.5萬 未符招標文件所需本票10萬

不過於2024年5月份，《香港01》記者翻查資料後發現，發展商疑似為該單位提供了特殊條款，單位只需於簽署買賣合約時支付85,000元訂金即可認購，僅相等於單位樓價約1.5%，與所有其他成交單位需支付樓價5%臨時訂金的情況迥異，首期金額相差高達7成。上述首期8.5萬元的訂金，連招標文件所要求的銀行本票10萬元亦未足夠。而當時接近發展商的消息人士指，發展商事前並不知買家為方皓玟，又指上述條款僅屬商業決定。

至今未完成交易亦未承做按揭 業主一欄仍為發展商

而根據最新資料，上述方皓玟以564.1萬元買入的Elize PARK中層B室，至今依然未完成交易。資料顯示，該單位目前僅於2024年3月份簽署了「正式買賣合約 AGREEMENT FOR SALE AND PURCHASE WITH PLAN」，惟依然未登記「ASSIGNMENT」，表示樓契仍未註冊，同時未見方皓玟為單位承做按揭貸款。單位業主資料一欄依然發展商相關公司為SILVERWEALTH LAND DEVELOPMENT LIMITED。

成交記錄冊顯示餘款尾數需於365日內完成交易時支持

值得留意的是，單位於成交記錄冊的支付條款上特別列明，買家只需於簽署買賣合約時支付85,000元訂金即可認購單位，而餘款尾數555.674萬元，則於簽約後365日内或於完成交易時支付。而Elize PARK的關鍵日期為2024年6月30日。

方皓玟於2024年3月以約564.1萬元買入Elize PARK一伙單位，首期訂金僅8.5萬元，餘款尾數555.674萬元，需於簽約後365日内或於完成交易時支付。（成交記錄冊資料）

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透過「輕資產」形式發展的樂風集團近年陷入財困，在今年2月份，該集團大角咀必發道商業項目One Bedford Place淪為銀主盤，被接管人接收推出招標，是次屬該集團首個物業淪為銀主盤個案。據市場消息，上述全新商廈，估值達19.8億元。而該集團目前合共有8個項目以「輕資產」模式開發，其他項目暫時未有消息被接管。

「輕資產」運作 8項目涉約百億元

樂風集團在物業市場上一直採用「輕資產」運作方式，即他們未必以自家資金持有物業，但會以服務提供者或管理者角色，替有意投資物業的股東尋找項目、提升資產價值。

多項「輕資產」涉及住宅、商廈及工廈

據樂風集團網頁資料，以「輕資產」模式開發的項目有8個，其中住宅項目包括九龍界限街2C至2D號、旺角洗衣街Elize Park、鴨脷洲平瀾街及好景街地盤等；至於商業項目則分布於佐敦南京街、尖沙咀漢口道及大角咀，當中必發道One Bedford Place已被接管。另有一項工廈項目大角咀必發道TWO BEDFORD PLACE。市場預計，該8項「輕資產」模式開發的項目涉資約100億元。

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