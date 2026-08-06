牛池灣33 Clear Water Bay登場　定價參考啟德　商場連接彩虹站

樓市回穩，市區有大型全新樓盤推出。九龍建業（0034）旗下牛池灣清水灣道33號的大型發展項目今日（6日）命名為33清水灣「33 Clear Water Bay」。發展商表示，項目設5座摩天大廈 ，將分五期發展推出，目前正等待預售樓花同意書，項目第一期設361伙，目標吸引家庭客及換樓客。另外，項目將設有一個佔地約65萬平方呎的商場，連接港鐵彩虹站。



設5座摩天大廈、商場連接彩虹站 定價參考啟德

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目屬集團2026年核心項目，總樓面面積約210萬平方呎，設5座摩天大廈 ，另設65萬呎商場連接彩虹站。樓盤定價將參考啟德、九龍及港島鐵路項目。九龍建業市務及銷售部經理陳世傑表示，項目分五期發展，目前正等待預售樓花同意書。

左起：九龍建業市務及銷售部經理陳世傑、九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳。

就內地收緊資金外流會否影響本地樓市，陳世傑表示，恒生指數反彈至25,000點，反映市場有足夠資金，絕對不擔心相關消息會對樓市有影響。又指「33 Clear Water Bay」項目規模龐大，相信亦會吸引不少本地客。

第一期設361伙 目標吸引家庭客及換樓客

九龍建業市務及銷售部經理方梓彥表示，項目第一期設361伙，設兩房至四房間隔，標準單位實用面積492至1,039平方呎，目標吸引家庭客及換樓客。

聖約瑟安老院3座歷史建築將融入商場

九龍建業市務及銷售部助理經理劉倬江表示，項目設65萬平方呎商場，會將3座歷史建築融入商場，屋苑設逾20萬呎會所連園林、25米高空中園林、三大宴會廳及健身房等。

別墅、宿舍及門樓被評為二級歷史建築

「33 Clear Water Bay」所在位置為聖約瑟安老院舊址，當中建築群現存之別墅、宿舍A及門樓於2010年2月4日確定為香港二級歷史建築，並獲發展商九龍建業保留。項目在2024年9月獲批出圖則，批准興建5座於8層平台及4層地庫之上的54層高大廈，總樓面215.2萬平方呎，細分逾147.65萬平方呎住宅樓面，以及67.56萬平方呎非住宅樓面。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

該地段於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

九龍建業（0034）牛池灣清水灣道33號大型發展項目命名為33清水灣「33 Clear Water Bay」。

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