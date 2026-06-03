九建牛池灣巨型新盤快登場　半山名滙111伙沽清　啟動交樓程序

九龍建業（0034）旗下牛池灣清水灣道35號的大型發展項目，正籌備部署推出，該項目屬集團重點發展項目之一，屬巨型新盤，涉及總樓面215.2萬平方呎，住宅部份逾147.65萬平方呎，料涉及超過2,000伙。



至於同系旗下西營盤半山名滙今日（3日）已正式取得「滿意紙」，發展商已啟動交樓程序，分批通知業主辦理收樓安排。項目全盤111伙已沽清，套現逾9.65億元。



獲准建5座54層摩天大廈

九建重點發展項目牛池灣清水灣道35號，屬聖約瑟安老院舊址，在2024年9月獲批出圖則，批准興建5座於8層平台及4層地庫之上的54層高大廈，總樓面215.2萬平方呎，細分逾147.65萬平方呎住宅樓面，以及67.56萬平方呎非住宅樓面。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

該地段預期將發展為一個集零售購物中心及5幢住宅大樓於一身之發展項目，並於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

牛池灣清水灣道35號大型發展項目。

牛池灣清水灣道35號，屬聖約瑟安老院舊址。（香港01相片）

半山名滙全盤111伙沽清 套現9.65億

九龍建業（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，半山名滙全盤111伙已沽清，套現逾9.65億元，項目已經正式取得入伙紙並舉行亮燈儀式，將陸續安排交樓。

九龍建業（0034）旗下西營盤半山名滙。

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