牛池灣建行人通道接駁彩雲邨及彩虹站彩虹東站　發展局料惠10萬人

發展局今日（14日）公布，行政長官會及行會批准一宗位於牛池灣的行人通道申請。該申請由清水灣道35號興建中私人商住項目（九龍建業原聖約瑟安老院項目）的發展方提出，發展方除了需興建行人天橋，連接項目及山上的彩雲（一）邨；亦建議於商住項目的綜合平台地庫二樓興建公共行人隧道，連接至彩虹港鐵站；以及於綜合平台地庫一樓及七樓預留接駁口，分別接駁日後東九龍智慧綠色集體運輸系統彩虹東站及平定道東延伸段。



發展局指，約十萬名居民和就業人口將會受惠。該項目亦預期為附近食肆和商戶帶來更多人流，促進地區經濟。



發展局今日（14日）公布，行政長官會及行會批准一宗位於牛池灣的行人通道申請。（發展局）

現時一帶居民須在露天斜路或樓梯步行至港鐵站及街市等

發展局發言人指，該地段位於牛池灣區中心位置，附近有多個大型公共屋邨，社區早年發展，行人路面較為狹窄並有不少斜路。市民前往彩虹港鐵站、附近的街市和公共設施，須在露天斜路或樓梯步行，或乘搭短程小巴，對長者、攜帶兒童出行人士和行動不便者來說，情況尤其不理想。

九龍建業旗下的牛池灣清水灣道35號項目。（資料圖片）

行人設施將連接東九龍智慧綠色集體運輸系統彩虹東站

發展局指，擬議行人設施連同地契原已要求的設施將提升牛池灣區整體的連繫度和步行舒適度，公眾可更便捷往來彩虹港鐵站、彩雲（一）邨和平定道東特殊學校、項目附近包括醫療、安老和街市等公共設施，以及日後新建的東九龍智慧綠色集體運輸系統彩虹東站，讓區內新舊發展項目合共約十萬名居民和就業人口受惠。該項目亦預期為附近食肆和商戶帶來更多人流，促進地區經濟。

連接彩虹港鐵站及東九彩虹東站開放時間 與鐵路營運時間掛鈎

申請人須承擔無障礙行人通道的設計、興建、管理及保養責任和相關費用，並按批准方案向公眾開放。這些要求將納入地契，以作監管。就本個案而言，鑑於部分連接點（包括彩虹港鐵站及日後彩虹東站）並非24小時運作，行會批准連接至該兩個站點之相關行人通道的開放時間與上述鐵路設施的營運時間掛鈎；而其餘行人設施仍須維持24小時開放供公眾使用。

擬建行人通道佈局圖。（政府新聞處圖片）

擬建行人通道獲豁免土地補價 發展商自資設計、興建和管理

上述申請是行會按2015年通過的「促進私營機構提供行人連接計劃」批准的第九個申請。該計劃以豁免土地補價，以鼓勵發展商自資設計、興建和管理行人天橋或隧道，以連接至公共交通設施或公共行人連接系統。