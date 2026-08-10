借盡佢！旅遊KOL小斯去年擲1.4億購海璇特色戶　料月供高達42萬

去年底市場矚目的名人大額交易正式落實。知名理財KOL「小斯」（原名張鎌安）於去年10月斥資1.368億元，購入新地（0016）北角海璇II一伙高層平台特色戶，並連雙車位，其長達270天的成交期已於上月初屆滿。



最新資料顯示，物業已順利完成交易手續，小斯向中銀香港（2388）承做按揭，小斯向接受傳媒訪問時形容息口「好平」、「梗係借盡佢」。若果小斯承造最高七成按揭，則首期開支為4,104萬元，每月供款約41.67萬元，全期總利息支出高達約5,427.1萬元。



該成交單位為海璇2B-3期第1座的次頂層（即鳳凰樓層）單位，實用面積2,118平方呎，另附連430平方呎平台。單位於去年10月中連同兩個車位以1.368億元易手，呎價約64,589元，當時該口成交價和呎價均創屋苑新高。業主小斯獲發展商代繳4.25%印花稅，採270日成交期。

若借最高七成按揭、月供高達42萬

最新資料顯示，該單位已於7月初完成交易，小斯最終選用中銀香港承做按揭。據報道，小斯評價息口直言「好平，美債都係4厘多，其他投資好容易賺得返」，所以「梗係借盡佢」。假若小斯最高可借七成按揭，並以30年還款期計算，首期開支為4,104萬元，貸款額將高達9,576萬元，每月供款約41.67萬元，全期總利息支出高達約5,427.1萬元。

料一年後入伙 將作自住

若以六成按揭計算，首期開支則需5,472萬元，貸款額降至8,208萬元，每月供款約35.72萬元，全期總利息支出約為4,651.8萬元。據悉，該單位目前已經步入裝修階段，預計需時約一年方可正式入伙，將作為自住用途。

旅遊KOL小斯 IG享12.8萬人追蹤

香港大學會計及金融系畢業的「90後」小斯，因開設教人儲飛行里數的博客而走紅，並辭去會計師工作成為全職博主。小斯曾擁有逾30張信用卡，專研靠信用卡累積里數換機票。目前小斯開設有YouTube頻道及Instagram帳號，後者追蹤人數逾12.8萬。

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