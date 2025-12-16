KOL小斯鄰居大蝕讓　內地客5918萬沽海璇四房　連辣稅狂蝕6800萬

港島豪宅出現大蝕讓個案。早前獲「旅遊KOL」小斯高價買入一手貴價貨的北角新晉豪宅屋苑海璇，屋苑一伙由內地客持有的四房單位，新近於二手市場以5,918萬元沽出，帳面勁蝕3,862萬元，蝕讓接近四成。



上述成交個案為海璇1B期1座高層A室，實用面積1,540平方呎，採四房間隔，望開揚維港景。據了解，業主為內地客，早前蝕讓價推出放售，叫價6,100萬元，最終以5,918萬元沽出，成交呎價38,429元。

2018年12月買入價9780萬

資料顯示，原業主於2018年12月以約9,780萬元買入該單位，當時呎價高達63,506元。即是次轉售單位帳面大幅蝕讓約3,862萬元，單位在過去7年間貶值39%。

原業主7年前繳辣招稅30%、涉近3000萬

值得留意，原業主在2018年底入市透過公司名義入市，當時需要繳付樓價30%辣招稅，涉及約2,934萬元。計及上述辣招稅款及貶值金額，原業主實際蝕讓接近6,800萬元。

北角新晉豪宅屋苑海璇

值得留意，雖然海璇錄得大蝕讓個案，但該屋苑近期錄得一宗一手高價成交個案。在11月份，教網友儲飛行里數的「旅遊KOL」小斯，斥1.368億元購入北角海璇II一伙高層平台特色戶，並連雙車位，呎價64,589元，成交價和呎價均創海璇II新高。

該單位為海璇II第1座高層A室，實用面積2,118平方呎，連430平方呎平台。單位上月連雙車位以1.368億元售出，呎價64,589元，成交價和呎價均創海璇II新高。

據成交紀錄冊顯示，買家成交期為270日，其他優惠包括新地會成員1萬元回贈、家庭置業最高1.25%回贈、印花稅4.25%直送等。

北角海璇。（資料圖片）

業主料為旅遊KOL小斯 IG享12.8萬人追蹤

翻查資料，單位業主姓名為張鎌安（REGIS），與教網友使用信用卡儲飛行里數的網絡紅人小斯同名，料為同一人。

香港大學會計及金融系畢業的「90後」小斯，因開設教人儲飛行里數的博客而走紅，並辭去會計師工作成為全職博主。他曾擁有逾30張信用卡，專研靠信用卡累積里數換機票。目前小斯開設有YouTube頻道及Instagram帳號，後者追蹤人數逾12.8萬。