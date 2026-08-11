投注站變教堂！賽馬會5100萬沽大角咀自用巨舖　宗教團體接貨

隨着網上及電話投注大行其道，往日開到成行成市的馬會實體投注站部分出現停業，馬會同時正悄悄「瘦身」將自用物業推出市場放售。馬會持有的大角咀兩層共8,000呎巨舖新近以5,100萬元易手，由澳門宗教團體承接。該舖曾由馬會自用作「大角咀投注站」，馬會持貨39年，獲利約4,400萬元，升值6.3倍。



有代理直言，隨着大眾習慣透過手機投注，令馬會現時「唔係咁需要地舖」，故傾向逐步放售旗下物業資產。



涉及物業為九龍大角咀塘尾道27-41號百勝大廈地下及一樓，地舖及一樓的建築面積均為約4,000平方呎，即總建築面積約8,000平方呎。該物業於上月初以5,100萬元沽出，呎價約為6,375元。

涉及物業為九龍大角咀塘尾道27-41號百勝大廈地下及一樓。（資料圖片）

澳門宗教團體承接 料擴充香港分堂

資料指出，接手巨舖的新買家為宗教團體「香港基督教會宣道堂」。該教會背景源自澳門，單在當地已設有多達16間分堂，另分別於香港及台灣各擁兩間。市場預料，教會今次斥巨資購入新物業，不排除將用於擴充香港分堂。

香港賽馬會1988年買入價700萬 曾自用作投注站

至於原業主更是「大有來頭」，登記名稱為「THE ROYAL HONG KONG JOCKEY CLUB」，即香港賽馬會，早於1988年斥資700萬元買入包括上述舖位。馬會持貨39年，獲利約4,400萬元，升值6.3倍。另外，該鋪曾為馬會自用作投注站，惟去年中結業後，該舖便交吉至今。

上述成交鋪位曾為馬會自用作投注站，惟去年中結業後，該舖便交吉至今。（資料圖片）

網上投注成主流 馬會「唔係咁需要地舖」

有市場人士指出，隨着大眾習慣透過手機投注，市民對實體舖位的依賴度大幅下降，因此馬會現時「唔係咁需要地舖」，故傾向逐步放售旗下大部分物業。該人士認為，該物業位置欠缺優勢，若非獲教會承接，估計「最少放多五、六年」才能成功甩手。

尖沙咀舖索價1.4億

翻查過往報道，近年賽馬會在港物業資產亦有推出市場放售，不過索價高昂。如近年以1.4億元放售曾自用作為投注站的尖沙咀柯士甸道3,000平方呎舖位，由於進取叫價，導致舖位租金回報僅1.2厘。另外，2017年以約1.72億元售出灣仔摩理臣山道共約1.6萬平方呎的一籃子物業，呎價約1.07萬元。馬會持貨33年，帳面大幅賺1.59億元或12.2倍。

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