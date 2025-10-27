賽馬會沽10億美元資產　在港物業叫價進取、尖沙咀自用舖索價逾億

《彭博社》引述消息人士報道，香港賽馬會近日以折讓形式，將其基金組合中價值約10億美元的資產，出售予加拿大多倫多投資公司Dawson Partners。



事實上，近年賽馬會在港物業資產亦有推出市場放售，不過索價高昂。如近年以1.4億元放售曾自用作為投注站的尖沙咀柯士甸道3,000平方呎舖位，由於進取叫價，導致舖位租金回報僅1.2厘。



上述賽馬會放售的舖位為尖沙咀柯士甸道124號帝寶樓地下A號及B號舖位，面積合共約3,000平方呎，早前意向月租20萬元，在今年6月份降價至每月約14.2萬元租出火鍋店，成交呎租約47.3元。

尖沙咀柯士甸道124號帝寶樓地下A號及B號舖位，過去曾由賽馬會自用作投注站。（代理圖片）

長時間作投注站用途 2022年起結束營業

資料顯示，該舖位業主為THE ROYAL HONG KONG JOCKEY CLUB，即為香港賽馬會，於1988年以1,600萬元買入該舖。據了解，該舖位長時間用作賽馬會投注站用途，惟在2022年起結束營業，其後一直交吉。

1988年買入價1600萬、舖位意向價1.4億元

該舖位目前在市場上放盤，意向價1.4億元，較早年買入價高出7.75倍。以目前最新月租14.2萬元計算，租金回報1.2厘。

事實上，過往賽馬會也曾出售旗下物業資產，如2017年5月份，以約1.72億元售出灣仔摩理臣山道20至30號金利大廈地下A1號舖、1至2樓全層及3樓平台，連部分車位，有關物業實用面積共約1.6萬平方呎，呎價約1.07萬元。賽馬會早於1984年以1,300萬元買入有關物業，持貨33年，大幅賺1.59億元或12.2倍。

而在2016年6月份，賽馬會以1.562億元沽出一幅粉嶺軍地北附近、面積約13萬平方呎的地皮，呎價約1,200元。