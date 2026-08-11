鄧成波悦品度假酒店· 屯門銀主再放售　接受大幅議價　曾索價15億

「舖王」鄧成波家族持有的屯門建豐街4號「悦品度假酒店· 屯門」兩年前淪為銀主盤，其後一直未能賣出，最新再度推出市場放售。該酒店物業在2023年曾索價15億元，據了解，是次重新推出，預計賣方將會接受買家較大議價幅度。



高力表示，獲邀出售屯門建豐街4號「悦品度假酒店·屯門」整幢物業，酒店樓高14層，總建築面積約227,107平方呎，提供430間客房及23個停車位，並配備露天空間、會議室及戶外游泳池等完善設施。該物業於1982年落成，並於2019年進行活化，成為區內重要的旅遊及商務住宿選擇。

物業位處屯門建豐街及震寰路交界，距離港鐵屯門站僅需3分鐘步程，鄰近公共運輸交匯處及中港巴士站，地點優越，交通便利。此外，酒店連接屯門公路及港深西部公路，約15分鐘車程即可抵達深圳灣口岸，並可經屯門赤鱲角隧道公路快速到達港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場，方便旅客往來中港兩地及世界各地。

屯門建豐街4號「悦品度假酒店·屯門」

高力香港物業重組服務團隊主管, 資本市場及投資服務吳嘉輝表示，香港投資市場於第二季保持韌性，總投資成交額約140億港元。隨着政府積極推動多項措施促進經濟，企業租賃需求增強、訪港旅客人數回升及貿易活動保持穩健的支持下，市場表現持續改善。

另一方面，在香港政府「留學香港」品牌計劃推動下，本港非本地全日制學生人數持續攀升，住宿供不應求。收購現有酒店並改裝為學生公寓已成為主流投資者的首選，學生宿舍項目更躍升為市場上最受矚目的另類資產，具備抗跌力及穩定回報。

已故舖王鄧成波。

屯門建豐街4號「悦品度假酒店·屯門」

屯門建豐街4號「悦品度假酒店·屯門」

屯門建豐街4號「悦品度假酒店·屯門」

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