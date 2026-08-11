中年好聲音｜評審周國豐同區先沽後買　650萬購愉景灣意堤蝕讓貨

樓市轉旺，有名人先沽貨、再於同區平執蝕讓貨。前香港電台助理廣播處長（電台及節目策劃） 、《中年好聲音》評審周國豐近月先沽後買，最新以650萬元購入愉景灣意堤5座一伙實用面積551方呎的一房單位。值得留意，上手業主持貨約5年，帳面蝕讓約20%，若連同使費計算，實蝕金額接近三球。



周國豐最新買入的單位為愉景灣意堤5座中層B室，實用面積551平方呎，採一房間隔，該單位於7月底以650萬元沽出，成交呎價11,797元。新買家為周國豐（BRIAN）。

單位帳面貶值20% 上手業主實蝕292萬

資料顯示，上述單位原業主於2021年2月813.6萬元向發展商一手買入，持貨逾5年帳面蝕讓約163.6萬元，貶值20%。但若連同使費計算，實蝕金額高達逾292萬元或36%。

值得留意，周國豐近月才以570萬元沽出愉景灣兩房單位，呎價9,500元，持貨12年，帳面獲利75.3萬元離場。該宗成交為愉景灣悠澄閣高層A室，實用面積600平方呎，屬兩房間隔。

周國豐同區先沽貨 12年帳賺15%

他在2014年以494.7萬元買入上述單位，持貨至今約12年，轉手帳面獲利75.3萬元，單位期內升值15.2%。

愉景灣。

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