中年好聲音｜評審周國豐570萬沽愉景灣兩房　12年帳面賺逾75.3萬

二手市場轉旺，市場錄不少名人沽貨。當中前香港電台助理廣播處長（電台及節目策劃） 、《中年好聲音》評審周國豐以570萬元沽出愉景灣兩房單位，呎價9,500元，持貨12年，帳面獲利75.3萬元離場。



低網上銀行估價3%

資料指，是次成交為愉景灣悠澄閣高層A室，實用面積600平方呎，屬兩房間隔，在7月初以570萬元沽出，呎價9,500元。

另據恒生網上銀行估價資料，上述單位估價為588萬元，即最新成交價較估價低3%。參考同類成交單位同屬悠澄閣高層A室，實用面積相同，在同樣在7月初沽出，該單位造價為598萬元，與是次成交單位造價相差28萬元。

持貨12年轉手帳賺15%

至於，單位業主為周國豐（Chow Kwok Fung Brian），與前香港電台助理廣播處長（電台及節目策劃） 、《中年好聲音》評審周國豐同名，料為同一人。他在2014年以494.7萬元買入上述單位，持貨至今約12年，是次轉手帳面獲利75.3萬元，單位期內升值15.2%。

愉景灣。

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