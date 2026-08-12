愉景灣滿 ‧意2期四房樓王曝光！採自然柔和色系為主　擁513呎大廳

香港興業（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北部住宅區「意濤」的「ONE TOSCANA 2 滿 ‧意2期」開放現樓單位參觀，當中包括「樓王」四房海景單位，屬一層一伙設計，其中大廳實用面積513平方呎，單位以自然柔和的色系與質感為主，設意式度假生活美學與設計感的傢俬及藝術裝飾作布置。



「樓王」四房海景單位 一層一伙設計擁513呎大廳

當中第1A座11樓A室，實用面積1,757平方呎，屬「樓王」四房海景單位，以「維港門廊」海景為核心視覺，座向東方，一層一伙設計，設私人升降機大堂，單位擁513平方呎大廳，配合全落地大玻璃趟門連接特大三合一露台，層與層之間高度逾3.4米，客飯廳設對流窗。

單位設有意式度假生活美學與設計感裝飾

單位內設有意式度假生活美學與設計感的傢俬及藝術裝飾作布置，以自然柔和的色系與質感為主，在其客廳及主人睡房放置大 型休閒傢俬。

主人套房視野開揚，設銀幕式弧形景觀窗，而房內預留寬敞衣帽空間，主人浴室同享海景。同時又將另一間睡房布置成 「專屬瑜伽空間」，配置瑜伽墊及全身鏡等，至於單位另一間睡房則布置成「童趣空間」，配以一系列互動遊樂設施。

↓↓「滿 ‧意2期」第1A座11樓A室樓王單位↓↓

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三房睡房與客飯廳望同一海景

第1B座11樓A室，實用面積978平方呎，屬三房套房間隔，客飯廳長逾7.4米，採用全落地大玻璃趟門，連接特大三合一露台，單位玄關配置大容量收納櫃與鞋櫃，開放式廚房設曲尺長型檯面，配備法國家電品牌及Vinvautz酒櫃，另外單位於大門旁設有工作間連洗手間，滿足大宅家庭所需。

而所有睡房與客飯廳坐享同一方向的海景。主人套房擺放雙人床和大型家具後仍可三邊落床，並預留充裕衣帽空間；主人浴室以雙洗手盆設計，另附雙儲物室，增加收納功能。

↓↓「滿 ‧意2期」第1B座11樓A室↓↓

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「居家咖啡館」設計意念

另外第1B座11樓C室、實用面積469平方呎，屬一房間隔，客飯廳長逾6 米、闊約3米且層與層之間高逾3.4 米，設大型落地玻璃趟門連接三合一露台，望翠綠山景，以「居家咖啡館」為設計意念，採用淺木色調以營造光潔明亮的氛圍同時布置一系列Café主題傢俬及咖啡沖調設備。

玄關配置大容量收納櫃與鞋櫃，開放式曲尺型廚房備餐空間寬敞，主人房方正寬敞，特大玻璃窗採光充足。單位設有開放式廚房，備配置一系列基本廚房家電。

↓↓「滿 ‧意2期」第1B座11樓C室↓↓

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兩期共提供490伙分層戶

「滿 ‧意」及「滿 ‧意2期」分別提供320伙及170伙，兩期共提供490伙分層住宅單位，戶型涵蓋一至四房間隔。

第19-1期「滿 ‧意」涉320伙

當中「滿 ‧意」涉及320伙，實用面積450至1,683平方呎，其中一房涉及138伙，實用面積450至463平方呎；兩房涉及60伙，實用面積597至601平方呎；三房涉及96伙，實用面積954至1,061平方呎。另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積425至1,012平方呎，涉及18伙；天台特色戶實用面積1,645至1,683平方呎，涉及8伙。

第19-1期「滿 ‧意」涉320伙 。

第19-2A期「滿 ‧意2期」涉170伙

另「滿 ‧意2期」涉及170伙，實用面積469至4,416平方呎，其中一房涉及59伙，實用面積469至494平方呎；兩房涉及56伙，實用面積632至726平方呎；三房涉及24伙，實用面積978至1,079平方呎；三房涉及25伙，實用面積1,453至1,769平方呎。

另設平台及天台戶，當中平台特色戶實用面積940至1,397平方呎，涉及3伙；天台特色戶實用面積1,841至4,416平方呎，涉及3伙。

第19-2A期「滿 ‧意2期」涉170伙

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