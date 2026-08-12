隱藏的魔鬼！隱瞞的利益衝突！｜汪敦敬

筆者是樓市評論員！當一個評論員的實力備受認同的話，一定有不少傳媒採訪，卻也一定有人會批評、甚至批判你。所謂「食得鹹魚抵得渴」，要處之泰然，你愈不介意就代表你愈成功。一直以來，有一些說法我完全不回應，但這亦可能會令讀者在認知上被洗腦。



譬如有人批評：「我的身份是地產代理，利益衝突不可信！」這種說法只說對了一半！但過分定性卻也錯了一半！筆者十分同意利益衝突是要清楚披露，而且論者應確定觀眾（或者讀者）了解到發表人的利益衝突在哪裏！筆者用地產代理身份作評論就是要確定這兩個原則！

但有一種說法認為：「任何人其實都有立場和利益衝突！」我認為這個說法比較接近現實！真真正正不誠實的，其實是隱藏自己利益衝突去發表和批評別人的人！

無論發表一篇文、或者批評一個人，其實每個人的目的和利益也不同，當然不少人的批評是合理甚至神聖，只是不合理的人總存在不少是為了私利或者個人的任性，觀眾與讀者要留心分辨清楚。

代理和營業員當然可能會因為商業利益，網上的KOL（關鍵意見領袖）部分可以是為了瀏覽量，向市場受認同的人挑戰，亦可以得到更多人認識和認同。

未買樓的人想樓價跌買平樓，他們唱淡又是另一種利益衝突；有些人怎樣都不會買樓，卻只是想買了樓的人投資損手。這些人是有「情感價值」上的利益衝突，對妒忌的對象可能打得特別狠、落井下石、打落水狗！

行內人利益衝突是平常事，亦是行內人必然情況，最重要的是披露利益，和確定讀者知道其利益衝突所在！讓看的人選擇接受或不接受有關陳述！

比起一些人收藏自己的衝突和企圖心去批評別人，這其實對被影響的讀者不公平！網上的風氣亦是喜歡聽壞消息，因為說好一面的角度往往是要面對四面衝擊。

當然最美好的期望當然是透過讀者和觀眾的明察秋毫去分辨！但筆者對比只能出一分力去提倡！

不過正如我所說，一眾批評的人有不同的目的，不少是有企圖心的，但總有一些出發點是好的，懷着善良甚至正義的心去批評，對這些人縱使我不同意他們的表態，我都應該尊重他們的立場，詳細消化吸收，有則改之，無則加勉！欣賞別人不同的角度，始終用這個態度才可以在對自己和事情上是更有益的！筆者撰本文，希望社會資訊文化成長的過程中，給予一些意見讀者去看多一點！共同進步而已，共勉之！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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