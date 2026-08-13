長實大埔鳳園地皮申建1988伙、兩期發展　規劃署原則上不反對

長實（1113）去年第四季就大埔鳳園鄰近同系樓盤嵐山以南的地皮，向城規會申請改劃作住宅和康樂地帶，預期可以發展1,988伙。規劃署最新文件顯示，原則上不反對申請，城規會將於明日（14日）進行審議。



細分兩期發展提供1988伙

項目細分兩期發展共提供1,988伙，總樓面面積約118.81萬平方呎，當中第一期涉及6座樓住宅大樓，樓面面積約98.37萬平方呎，另設3層高會所及兩層高公共停車場及零售設施。至於，第一期涉及1座樓住宅大樓，樓面面積約19.57萬平方呎。

規劃署不反對 漁護署指農業用途部分值得保留

規劃署表示在諮詢政府部門後，發展的發展密度及建築物高度被視為過高，且與周邊環境不協調，但申請所提出配合自然地形階梯式建築高度輪廓、無平台設計，以及樓宇分離等設計及措施具備城市設計優點，而景觀及空氣流通影響可接受。

不過，由於漁農自然護理署不支持改劃為私人住宅發展，認為西部農地部分具復耕潛力，加上附近農業活動非常活躍，且具備道路及水源等農業基礎設施，因此該農業用途部分值得保留。對自然保育的角度則沒有意見。

申請地點位於長實樓盤嵐山的南面。圖為大埔嵐山。（資料圖片／羅君豪攝）

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