長實大埔鳳園地皮申建1759伙　地盤較舊方案大一倍　伙數增20%

長實（1113）再次就大埔鳳園鄰近同系樓盤嵐山以南的地皮，向城規會申請作住宅發展，新方案涉及6幢分層住宅，提供1,759伙。上述申請位置在2019年曾向城規會提出發展申請，當時擬建1,462伙，即是次新方案伙數增加約兩成。

住宅樓面近104萬呎 增加38%

上述申請地點位於嵐山的南面，地盤面積約32.2萬平方呎，較舊方案近15萬平方呎，大幅增加1.15倍，當中政府土地佔約11.43萬平方呎。申請人擬就目前地皮用途「綜合發展區（1）」地帶改劃為「住宅（乙類）13」地帶，同時修訂一幅「政府、機構或社區」用地的建築物高度限制，由2層改為8層。

項目落成後，住宅樓面約103.8萬平方呎，較方案的75萬平方呎上升38%，涉及6幢樓高25至30層、不多於主水平基準上102米的分層住宅，提供1,759伙，較舊方案1,462伙增加兩成。

設8層高社會福利綜合大樓

此外，新方案將建3幢樓高2至8層的非住宅建築物，涉及6萬平方呎，包括一幢3層高會所、一幢2層高公共停車場及零售設施，以及8層高社會福利綜合大樓，當中提供100個安老院宿位及30個日間護理單位。而項目停車位涉及447個，當中私家車位佔368個。

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相關地皮於1987年展開收購

申請人為由長實持有的Fantastic State Limited。申請人指，為響應政府地盡其用並善用可開發土地的政策，通過包括檢討土地用途、重新改劃具有發展潛力的農地或未被充分利用的土地、以及在適切情況下提高土地發展的密度，申請人重新檢討了在「綜合發展區（1）」地帶內剩餘可發展的土地潛力，包括考慮了土地擁有人業權、祖堂、有業權問題的土地，以及最新規劃背景等等。

申請又指出，上述「綜合發展區（1）」地帶內的土地收購自1987年開展，經歷35年後，再進一步收購地帶內所有剩餘的私人地段。