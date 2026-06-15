專家訪談｜北都基建全用本地工人　駿傑倡PPP基金引私人資本

北部都會區進入前期基建啟動階段，市場焦點落在創科園區及住宅項目之際，地下「隱形工程」正悄悄展開。專營複雜地下隧道工程等項目的駿傑集團（8188）主席莊峻岳接受《香港01》專訪時形容，面對多個大型基建同步上馬，業界正面臨「搶人、搶機、搶材料」的壓力。他透露，駿傑目前於北都項目中，全數聘用本地工人，未有輸入外勞。



此外，他亦建議設立PPP基金（政府和社會資本合作 Public-Private Partnership ）發展北都，但需要釐清片區發展政策風險，以吸引私人資本進場。



駿傑集團去年底至今已承接四份北部都會區基建工程建造合約總額約1.23億港元，集中在元朗南、落馬洲及洪水橋一帶，主要涉及淨水設施、箱形暗渠及儲水庫等基礎工程。

聘用外勞管理成本高 現階段全用本地工人

莊峻岳指出，集團在以往各工程項目中也曾聘用外勞，例如早前處理東涌項目外勞比例大約為1：8的情況，不過由於需要安排交通、住宿、安全督導及本地培訓，管理成本相對較高。在實施「一拆二」師徒制安排後，直系工人已能滿足現階段項目需求，目前北都計劃全數聘用本地工人。

莊峻岳表示，集團為應付最近的工程項目，團隊人數增長近一倍，由700至800人擴充至目前1,400人，穩步有序地應對工程量增長。屆時再評估需求招聘更多人手，包括考慮適當引入外勞作為輔助。

駿傑集團主席莊峻岳表示，目前北都計劃全數聘用本地工人。（蔡偉南攝）

他解釋，「一拆二、二拆四」並非短期內將團隊翻倍的目標，而是一套中長期的師徒制人才培養策略，由一位有經驗的師傅帶兩位新人，成長後再各自帶新人，逐步擴大人才梯隊。集團亦會鼓勵及津貼員工考取專業牌照，讓員工掌握更多技能，以應對未來人手問題。

「要喺短期內將團隊規模大幅擴張，最大困難其實係培訓慢。」莊峻岳表示，建築業很多工種需要豐富實戰經驗，一位可獨立處理複雜工程的師傅，往往需要多年時間才能真正守好崗位。

冀未來工人「一兼多職」 擁至少3個專業牌照

莊峻岳特別提到，集團旗下的工人平均年齡約42歲，惟一般業界工人普遍平均年齡已達46至50歲，坦言行業面對老化問題。他展望未來工人可「一兼多職」，有別以往專精一項，一人最好至少擁有3個專業工程牌照，又透露有個別員工一個人擁有6至7個牌照。

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。

提速不等於犧牲品質

近期立法會倡議「幸福北都」，議員在議案中強調不只是「起夠樓」，更要「起好樓」，被問到從基建執行者角度，「提質」與「提速」之間是否存在矛盾，莊峻岳回應兩者並非對立，關鍵是「技術賦能」。他指出，集團採用直系技術工人一條龍作業，避免層層分判的品質參差。加上AI新技術輔助，既保精度亦提效率。莊峻岳強調：「提速唔等於犧牲品質。」

多項鐵路同步推進 業界面臨「三搶」壓力

除北都外，香港同步推進古洞站、東涌線延線、洪水橋站、屯門南延線等多個鐵路項目，北環線主線及支線爭取於2034年或之前同步開通，港深西部鐵路（洪水橋至前海段）目標明年招標、2035年開通。

莊峻岳坦言，業界正面對「搶人、搶機、搶材料」的壓力。建造業議會及發展局的預測已明確指出，基建相關工程量在未來幾年會逐步上升，個別工種預計會出現較大人力缺口，包括機械操作、索具及機電安裝等相關工種。重型機械、石料、混凝土等基礎建材，在項目高峰期可能面臨供應緊張，推高採購成本。

莊峻岳坦言，業界正面對「搶人、搶機、搶材料」的壓力。（蔡偉南攝）

與內地企業聯營 成本料降兩成速度升兩成

莊峻岳過往曾提出，與內地企業合作引入新技術，可望使成本降低兩成、速度提升兩成。他在專訪中進一步解釋，成本節省主要來自整個工程鏈的優化，而非單一環節。

他指出，在機械方面，部分項目開始應用AI吊運及AI機械等新技術，透過機械化及智能化提升施工精度及效率，節省人力成本。材料方面，透過央企的規模化採購網絡，部分建材採購成本理論上較單獨採購為低，同時亦減少了運輸成本。

政府積極投入資源發展北部都會區。（楊凱力攝）

片區發展政策須清晰 倡設PPP基金吸引私人資本

對於北部都會區整體發展，莊峻岳特別提到「片區發展」政策，他認為政府需要提供更清晰的政策框架，私人資本才願意投入北都建設。又倡議可以設立PPP基金（政府和社會資本合作 Public-Private Partnership ）。

他指出，香港現行基建體系以政府直接出資撥款為主，缺乏專門針對PPP模式的成熟法規和標準化合約。私人資本需要一個穩定、透明、可預期的制度環境，才能夠放心投入幾十年期的長期專案。

風險過度向私人資本傾斜 投資者將卻步

惟目前私人資本對參與北都基建抱持興趣，但因政策方向未明、風險分擔機制不清、缺乏成功試點項目，若風險過度向私人資本傾斜，回報無法對沖風險，將令投資者卻步。他強調，片區開發涉及大規模土地平整及基礎設施建設，若政府能提供更明確的發展藍圖及穩定的政策環境，市場參與者才敢於投入長線資金。

莊峻岳認為，當制度框架逐步完善、風險分配機制漸趨清晰、首批試點項目成功累積信心之後，自然會吸引更多私人資本參與北都發展。

駿傑集團主席莊峻岳。（蔡偉南攝）

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