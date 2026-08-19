環球亂局中的福地　香港的上車天堂年代｜汪敦敬

筆者近日與兩位好友聚餐，席間同事回報親友成交了屯門3百多萬元住宅單位的消息，好友聽後也十分驚訝：「現在竟然有3百幾萬單位！」其中一位追問：「是否特別例子？這些樓盤是否碩果僅存？」我即時回應：「不是！今日屯門當然有不少富庶甚至豪宅板塊！但是上車單位仍然是較大板塊。」



筆者即時翻查公司數據，原來我所經營的屯門區，目前400萬或以下的二手單位約775個，如果撇除自由市場的居屋，只計私樓仍有518個，如此大的數量反映了這個上車機會不是一時偶然，眼前的環境是一個「完美上車時機」！

我認為300多萬元單位不可能永遠存在，但現時屯門二手市場仍有775個400萬或以下單位（其中518個為私樓），足以令300多萬元上車盤在一段時間內仍然存在！300多萬元上車盤在現實中是一個什麼概念？以現時年輕人人均入息中位數字（25至34歲組別約2.5萬元）計算，一對夫婦合計月入約5萬元可買到620萬元的物業（假設3.25%利率、9成按揭和30年供款期，可以過到銀行入息要求，而首期方面每月只需儲蓄人工的三成便可在3年多的時間可以儲到）！換言之，以入息中位數計算，一對夫婦能夠買的樓價遠高於實際上車區間超過200萬元，差距之大，不單只年輕人能夠上到樓，更加是一個「上車天堂」時段！

未來一段時間仍可買到樓價400萬元以下單位的事實，還配合只需100元的釐印費！息口穩定在3厘左右的水平！配合外來人口應不斷增加下，租金仍在長期上升趨勢！如果你仍然覺得置業難，最近香港一手居屋平均售價約278萬元，而且任何基層市民亦可先住公屋，然後儲錢再買居屋，逐步向上流動！這還不是一個幸福時光嗎？這個人人都可以掌握的置業機會，大家應該好好珍惜！不要再用意識形態去和現實鬥力！不如將抗拒的力量化為奮鬥的力量去儲錢把握自己的命運！

筆者是在徙置區出世的街童，在全球的亂局下、不少城市充滿戰爭、種族歧視、毒品氾濫等嚴峻問題，相對之下，香港完全是一個天堂！顯然很多人身在福中不知福！我希望陳列多一點數據和理據，盡量提醒多一點人！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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