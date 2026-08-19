全港第三細新盤！何文田單幢納米盤泓璟涉91伙　最細僅130呎

由有內地背景的輝宇國際投資發展、位於何文田自由道單幢盤泓璟，昨日（18日）上載樓書，涉及91伙，當中最細一伙實用面積130平方呎，屬全港第三細新盤，僅次於長沙灣AVA228及有「龍床盤」之稱的屯門納米盤菁雋。



泓璟最細一伙130呎

項目設1座住宅大樓，提供91伙，一梯4至5伙，共同兩部升降機，實用面積由130至272平方呎，戶型涵蓋開放式及一房戶。當中最細一伙為5樓E室，實用面積130平方呎，屬開放式間隔，浴室設在大門旁，開放式廚房接連37平方呎平台。

屬全港第三細新盤

參考近年新盤，面積最細納米新盤為屯門龍床盤「菁雋」，當中最細一伙實用面積128平方呎，細絕全港。至於，第二面積細的新盤為長沙灣AVA 228，屬一伙實用面積129平方呎納米開放式戶，雖不是細絕全港，但亦細絕市區新盤。換言之，今次泓璟最細一伙130平方呎連平台戶，可謂屬於全港第三細新盤。

↓↓泓璟納米單位內櫳設計模擬圖↓↓

↓↓泓璟最細及最大單位圖則↓↓

連天台戶設在19樓 使用公共樓梯上落

另外泓璟最大一伙為21至23樓及25樓C室，實用面積272平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，浴室無窗屬黑廁設計。

值得留意的是，項目樓高約23層，最高樓層為25樓，惟項目唯一一伙連天台戶竟設在19樓A室，實用面積243平方呎，屬開放式間隔，連318平方呎天台，住戶需要使用公共樓梯上落。

2019年起不斷收購 公司董事為內地背景人士

翻查資料指，項目前身為何文田自由道一幢迷你舊樓，在2019年獲發展商輝宇國際投資有限公司收賺，註冊董事為王輝宇（WANG, HUIYU），英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

位於何文田自由道單幢納米盤泓璟，由有內地背景的輝宇國際投資發展。

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