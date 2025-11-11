長沙灣「幸薈」開放式戶佔7成　納米樓最細僅135呎｜挑戰龍床盤

由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣青山道439號新盤項目幸薈（SOYO SQUARE），今日（11日）公佈樓書，全盤提供95伙開放式至兩房單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎。



值得留意，該盤2樓C室連平台特色戶，實用面積僅僅只有135平方呎，非常接近屯門龍床盤「菁雋」全港最細的128平方呎開放式單位。



發展商指出，幸薈（SOYO SQUARE）由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。

平台特色戶實用面積135呎

按戶型劃分，開放式單位共68伙，實用面積177至237平方呎；兩房戶佔17伙，實用面積309平方呎 ；而特色戶佔10伙，實用面積135至309平方呎。

幸薈（SOYO SQUARE）最細單位為2樓C室，實用面積135平方呎，設有平台39平方呎。

長沙灣青山道439號幸薈地盤。（網上圖片）

屯門龍床盤「菁雋」納米樓128呎、細絕全港

值得留意，近年面積最細的納米新盤單位為屯門龍床盤「菁雋」，該幢屬於單幢式物業，提供356伙，實用面積128至794平方呎。菁雋全盤面積細過200平方呎單位有276伙，面積介乎128至178平方呎，當中位於31室、實用面積128平方呎納米單位，更細絕全港。