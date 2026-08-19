新世界深圳南山項目命名「灣上雲啟」　住宅部份「灣滶」第三季推

新世界發展（0017）旗下高端住宅品牌「PAVILIA COLLECTION」積極搶入內地市場，其深圳南山西麗項目正式命名為「灣上雲啟」(THE BAY PAVILIA)，住宅部分則命名為「灣滶」，預計於今年第三季推出市場。



總面積160萬呎 發展住宅、甲廈、商業設施

「灣上雲啟」(THE BAY PAVILIA) 選址深圳南山區，位處深圳灣上游板塊，大沙河濕地公園與留仙洞總部基地交匯位置，總建築面積約160萬平方呎，將發展為集高端住宅、甲級寫字樓及商業設施於一身的大型綜合項目。

住宅部分「灣滶」為「PAVILIA COLLECTION」首個落戶內地的住宅項目，首批單位涵蓋標準分層及複式戶型，採用兩梯兩伙設計，每戶面積約2,000平方呎起。

新世界發展旗下高端住宅品牌「PAVILIA COLLECTION」積極搶入內地市場，其深圳南山西麗項目正式命名為「灣上雲啟」(THE BAY PAVILIA)，住宅部分則命名為「灣滶」，預計於今年第三季推出市場。

項目步行約3至5分鐘可達西麗站，接駁深圳地鐵5號及7號線，可快速往返南山、前海及福田等核心商業區；未來受惠於新皇崗口岸開通及西麗高鐵樞紐落成，形成「4條高鐵、2條城際軌道、4條地鐵線」交通網絡，實現灣區一小時生活圈。

項目沿城市主幹道可直達歐洲城、萬象天地、深圳灣萬象城等大型商圈、同時毗鄰大沙河及塘朗山等生態資源。項目位處西麗科創核心區，匯聚頂尖院校如清華大學深圳國際研究生院、北京大學深圳研究生院，以及超過620家創新機構及企業，包括DJI大疆創新全球總部。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。