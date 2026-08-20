櫻花薈再執！旺角西洋菜南街舖加9%至25萬租出　卓悅高峰月租74萬

本地美妝保健品連鎖店「櫻花薈」再度敗走商業核心區！旺角一線街道西洋菜南街一個千呎大舖，最新獲零售商戶以每月25萬元承租。該舖原本由櫻花薈於2023年以23萬元租用，即新租約較舊租微升2萬元或約8.7%。



櫻花薈距離租約期滿尚餘兩個月，卻選擇提早退租離場。無獨有偶，該品牌先前亦退租位於尖沙咀海防道的約1,200平方呎地舖，目前於全港尚餘4間分店。



新租客為零售店鋪 最新月租25萬

涉及舖位位於旺角西洋菜南街42號地下，建築面積約1,000平方呎，連約700平方呎的入則閣樓。據悉，該舖最新以每月25萬元租出，若單以地舖面積計算，呎租約250元。市場人士指出，新租客為零售店鋪，但目前暫未知悉其確切身份。

涉及的舖位位於旺角西洋菜南街42號地下，建築面積約1,000平方呎，連約700平方呎的入則閣樓。（資料圖片）

櫻花薈提早兩個月退場 新租約微升約8.7%

追溯該舖近年的租務史，對上一手租客正是櫻花薈。該品牌於2023年10月，斥資約23萬元承租上址，當時呎租約230元，並簽下為期三年的租約，租期應至今年10月底才正式屆滿。換言之，櫻花薈提早至少兩個月退租離場。雖然舊租客「黯然敗走」，但舖位未有因此空置太久。最新25萬元的月租水平，較櫻花薈當年的舊租貴2萬元，升幅約8.7%。

疫後復甦遜預期 上手美妝店同樣提早離場

事實上，這個舖位近年頻頻經歷租客提早離場的命運。在櫻花薈進駐前，舖位於2022年7月疫市期間，曾由另一間美妝專門店以每月20萬元承租。不過，該美妝店見通關後市況反彈力度未如預期，最終選擇提早兩年離場。隨後舖位由櫻花薈火速接手，租金更錄約15%的升幅，可惜最終仍難逃提早退租的結局。

在櫻花薈進駐前，舖位於2022年7月疫市期間，曾由另一間美妝專門店以每月20萬元承租。（資料圖片）

高峰期卓悅月租74萬 租金累瀉66.2%

旺角西洋菜南街向來是「兵家必爭之地」，該千呎舖更曾經歷過零售業的輝煌歲月。在2018年至2020年期間，該舖曾由藥房以每月50萬元租用。若再進一步回顧舖市最高峰時期，該舖更於2014年由大型連鎖化妝品店「卓悅」重金承租，當時月租一度高達天價74萬元。

若以最新租金25萬元與昔日卓悅的74萬元作對比，該舖位的租金已從高位大幅回落49萬元，累瀉66.2%！

在2018年至2020年期間，該舖曾由藥房以每月50萬元租用。（資料圖片）

年內連環退租核心區 全港僅餘4分店

至於提早棄租旺角舖的櫻花薈，其近期的店鋪版圖正大幅收縮，年內已兩度撤出核心商業區。資料顯示，品牌原先以每月40萬元，租用尖沙咀海防道一個約1200平方呎的舖位。其三年租約原定於今年7月屆滿，惟品牌早於今年4月已未有表達續租意願，選擇放棄該區據點。

翻查櫻花薈官網，隨著上述旺角西洋菜南街店舖關閉之後，品牌在香港僅餘4間分店，當中兩間位於尖沙咀的核心商業區。

翻查櫻花薈官網，隨著上述旺角西洋菜南街店舖關閉之後，品牌在香港僅餘4間分店，當中兩間位於尖沙咀的核心商業區。（櫻花薈官網截圖）

翻查櫻花薈官網，隨著上述旺角西洋菜南街店舖關閉之後，品牌在香港僅餘4間分店，當中兩間位於尖沙咀的核心商業區。（櫻花薈官網截圖）

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