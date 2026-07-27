美妝店敗走！女裝品牌40萬平手租海防道千呎地舖　較高位瀉近八成

核心區街舖空置情況有所緩和，惟民生店舖仍主導市場。尖沙咀指標街道海防道新近錄美妝店退租，其後即獲時裝店承接個案。涉及舖位為尖沙咀海防道53至55號一個逾千呎地舖，該舖原由本地美妝保健品連鎖店「櫻花薈」由2023年起租用，當時月租約40萬元。舖位最新獲連鎖女裝店承租，租金亦為40萬元，反映該舖租金過去三年後未錄升幅。



另值得留意，上述舖位曾於由周大福珠寶以月租180萬元租用，將其租金紀錄推上歷史巔峰。若將如今40萬元的最新月租相比，租金水平已大幅蒸發近八成。



租賃成交舖位為尖沙咀海防道53至55號海防大廈地下7A及7B號舖，連閣樓之建築面積約為1,200平方呎，原由本地美妝保健品連鎖店「櫻花薈」以每月40萬元租用，呎租約為333元。租期為3年。

加租5萬終落空 時裝店40萬「平手」進駐

據了解，「櫻花薈」原有租約在今年7月到期，惟租客於今年4月未有表達續租意願，因此業主隨即將舖位推出市場招租。起初叫價月租45萬元，即意欲加租5萬元或12.5%，惟一直未獲承接。市場消息指，該舖現由連鎖女裝店Believe以月租40萬元承租，呎租約333元，即該舖租金過去三年後未見升幅。

現場所見，「櫻花薈」的租約屆滿後已遷出舖位，該舖位現化身為一家名為「Believe」的時裝店，目前已完成裝修並正式營運。

現場所見，該舖位現化身為一家名為「Believe」的時裝店，已完成裝修並正式營運。

該舖原由本地美妝保健品連鎖店「櫻花薈」以每月40萬元租用。（資料圖片）

周大福曾月租180萬 最新租金較高位瀉近八成

回顧這個舖位的「身世」，曾不乏知名品牌進駐。2011年6月，鐘錶品牌Swatch率先以每月98萬元承租三年，其後更由周大福珠寶豪擲180萬元天價租用，將該舖的租金推上歷史巔峰。然而好景不常，隨著疫情爆發，周大福於2020年6月黯然退場，其後這個舖位交吉丟空長達三年之久，直到後來才由「櫻花薈」以40萬元「執平貨」接手。

若將如今40萬元的最新月租，與當年180萬元的巔峰期相比，租金已大幅蒸發近八成。

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