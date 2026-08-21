古洞PARK SILICON第二期加價！涵蓋一至兩房　個別單位加逾7%

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS，上周展開首輪銷售至今累積沽出46伙，項目昨日（20日）突更新價單，涉及16伙加價，有個別單位加價7.1%。另落實下周一價單再賣58伙。



一至兩房加價 個別單位加價逾7%

是次加價單位涉及2A座A及B室，實用面積476及318平方呎，戶型涵蓋一至兩房間隔，當中加價1.2%至7.1%。當中2A座8樓B室，實用面積318平方呎，屬一房間隔，單位在更新前的價單定價為600.3萬元，呎價18,877元，而更新價單後最新為643.1萬元，呎價20,223元，兩者前後相差42.8萬元或7.1%。

另外，該盤亦推出新一份銷售安排，當中落實在下周一推出共68伙，當中細分為58伙價單單位，及10伙招標單位，而上述加價單位亦在其中。

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON。（圖左）

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