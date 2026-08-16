古洞PARK SILICON開賣 同區退休客580萬買一房 贈兒子日後收租
撰文：李煥好
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會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS，今日（16日）首輪開賣100伙，當中82伙以價單形式出售，另招標18伙三房及平台特色戶。
來自上水的廖生及廖太，今日斥資逾580萬元，購入項目一伙一房單位。他們透露，二人屬於退休人士 ，於上水擁三層圍村物業。購入該盤主要為是熟悉該區，認為交通方便，並且「覺得價錢差唔多」。問及物業用途，他們透露，單位屬「買俾喺英國個仔」，供他日後作投資或收租之用。
周日價單發售82伙 折實均價17791元
PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS周日首輪開賣100伙，當中82伙以價單形式出售，另招標18伙三房及平台特色戶。當中以價單形式發售單位，戶型涵蓋一房至兩房，扣除最高折扣優惠15%，折實售價由548萬至875.5萬元，折實呎價17,106 至18,376元，折實平均呎價17,791元。
以價單形式推售當中，所有一房低於575萬元，約有52伙單位低於800萬元，全數單位低於880萬元，折實約6億元。同時分為A1組、A2組、及B組時段，當中A1組為大手或指定單位組別，需買2伙至8伙指定單位，A2組可選購1伙兩房梗廚單位，以及B組可選購1伙。
2021年7月以41.85億元奪得地皮
翻查資料指，會德豐在2021年7月以41.85億元奪得地皮，當時每呎樓面地價8,499元，較當時市場最估上限8,000元高6.2%，更創當時古洞新發展區新高。
↓↓第1A座18樓B室↓↓
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