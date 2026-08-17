周末新盤反彈錄110伙　PARK SILICON第二期沽56伙、芊御沽23宗

周末再有一手新盤推售，過去兩日（15日、16日）新盤市場共錄得約110伙，較上周的50宗回升1.2倍。當中古洞PARK SILICON系列第二期首輪開賣100伙，即日沽56伙，套現近4.17億，另元朗錦田新盤「芊御」周末亦沽23宗。



古洞PARK SILICON系列第二期即日沽56伙 套現近4.17億

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON系列第二期PALO SPRING，昨日（16日）首輪開賣100伙，當中82伙以價單形式出售，另招標18伙三房及平台特色戶。該盤即日沽出56伙，單日套現近4.17億元。當中有買家「一客四食」大手購入2伙兩房連開放式廚房、1伙兩房連梗廚，以及1伙一房連開放式廚房，涉資近2,591萬元。

即日招標沽8伙 吸金逾7843萬

至於即日沽出的56伙當中，有8伙屬招標沽出單位，包括4伙三房及4伙平台特色戶，共套現逾7,843萬元。當中三房單位最高成交價約1,120.8萬元，最高成交呎價19,458元，另平台特色戶最高成交價約1,256.8萬元，最高成交呎價達23,604元。

↓↓古洞PARK SILICON系列第二期首輪銷售場面↓↓

古洞新盤PARK SILICON。

錦田「芊御」周末沽23宗

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「芊御」周末沽23宗，涵蓋一房、兩房及三房戶型，實用面積由290至498平方呎，成交價447萬元至681萬元，呎價由13,671元至15,580元。當中有一組買家斥資逾1,157萬元連購兩伙兩房，實用面積分別為379及383平方呎。項目自開售以來累售增至348伙，累積套現逾18.8億元。

元朗錦田新盤「芊御」。

啟德天璽．海6400萬沽四房雙套間隔

新地（0016）旗下啟德天璽．海以招標方式沽出一伙，屬第1座7樓B單位，實用面積1,408平方呎，四房雙套間隔，成交金額6,400萬元，成交呎價45,455元。項目以現樓推售以來，累售44伙，套現逾29億元。

啟德天璽．海。

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