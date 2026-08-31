港深創科園河套香港園區兩組地塊　截收6份標書

港深創新及科技園（「河套香港園區」）第一期兩組地塊發展項目於今日（8月31日）中午截止招標，港深創新及科技園有限公司（「河套香港園區公司」）合共接獲6份標書。



是次招標為河套香港園區首個邀請市場參與的發展項目，共推出兩組地塊（共涉及四幅用地），各自包括一幅創科用地，而投標企業可以選擇同時就一幅人才公寓用地投標。

是次收到的6份標書，投標企業多元，包括來自精準對接河套香港園區發展的高端科技產業及大型綜合企業。

招標採用「雙信封制」，技術建議及價格建議分別佔70%及30%，以鼓勵投標企業以更前瞻性的技術及營運方案回應河套香港園區需要，並配合河套香港園區定位，促進科研與產業發展之間的連接，推動河套香港園區上、中、下游產業鏈的全面發展。河套香港園區公司將按照招標文件的準則評審標書，以期於今年內完成批標並公布結果。

河套香港園區。（孫東網誌）

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