內地客睇錯市　「銅鑼灣地帶」百呎劏舖血蝕85%　姜濤都救唔返？

「姜濤灣」打卡人潮難救劏場寒冬！緊鄰崇光百貨、近年外牆廣告牌不時掛上姜濤生日祝福的「銅鑼灣地帶」，商場內一個面積117呎的劏舖，最新以150萬元沽出。原業主為兩名內地客，於零售高峰期豪擲990.6萬元入市，「死守」13年後最終認輸離場，帳面血蝕840.6萬元，舖價大瀉84.9%，成為昔日劏場神話的又一犧牲品。



涉及物業為銅鑼灣記利佐治街2至10號銅鑼灣地帶1樓150號舖，建築面積約117平方呎，緊鄰銅鑼灣地標崇光百貨（SOGO）。該舖位最新以150萬元成交，呎價約1.28萬元。據了解，該舖位目前僅由夾公仔機店作短租。

內地客摸頂入市死守13年 勁蝕84.9%

資料顯示，上述舖位由兩名使用普通話拼音姓名的業主共同持有，料具內地背景。二人早於2013年零售及自由行高峰時，豪斥990.6萬元高價買入該舖。惟持貨逾13年後，最終仍需面對現實，轉手帳面勁蝕高達840.6萬元，舖價狂跌84.9%。

涉及物業為銅鑼灣記利佐治街2至10號銅鑼灣地帶1樓150號舖，建築面積約117平方呎。（資料圖片）

「姜濤灣」外熱內冷 人氣難化作消費力

有趣的是，銅鑼灣地帶外牆的巨型廣告牌，每逢MIRROR成員姜濤生日，均會換上生日主題廣告。吸引大批「姜糖」打卡慶祝。然而，強勁的粉絲人氣及打卡熱潮，卻未能轉化為商場內部劏舖的實際人流和消費力。

銅鑼灣地帶外牆的巨型廣告牌，每逢MIRROR成員姜濤生日，均會換上生日主題廣告。（網上相片）

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