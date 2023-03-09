通關都冇用？銅鑼灣地帶劏舖繼續蝕　面積不足百呎、十年輸80%

中港兩地正式通關，但零售核心區的「劏場」未能逃離蝕讓命運。早年由華置（0127）購入的銅鑼灣香港大廈基座商場銅鑼灣地帶，自拆售後不時錄得蝕讓，最新一個1樓、面積不足百呎的迷你舖位以161.8萬元沽出，較十年前買入價774.2萬元大幅貶值逾600萬元，蝕幅高達80%。



虧損金額夠買沙田第一城收租

資料顯示，上述蝕讓個案為銅鑼灣地帶1樓雙號舖，面積僅約85平方呎，在今年2月份以161.8萬元易手，成交呎價約1.9萬元。原業主早於2013年中以774.2萬元向華置購入該舖，持貨約十年，帳面勁蝕約612.4萬元，貶值約80%，此帳面虧損金額已足夠買入一伙沙田第一城三房單位。

上述個案為該商場近一年以來的首宗二手成交，對上一宗成交已是2022年3月份，當時1樓一個面積約125平方呎的雙號舖位，以480萬元沽出，較2013年買入價1,049.8萬元，貶值54%。

2013年拆售約170個舖 最細60呎

銅鑼灣地帶為香港大廈基座商場，樓高三層，總樓面約3.7萬平方呎。商場早年由華人置業買入，隨後在2013年分拆出售約170個舖位，面積介乎約60至2,100平方呎，不過個別樓上舖及地舖則由華置保留收租。

全港九各區有多個「劏場」、即被單一投資者買入並拆售，較為人所知有如尖沙咀首都廣場、北角城市金庫、荃灣地皇廣場、荃立方等，全部拆售後均淪為十室九空的「死場」，而拆售時接貨的小業主，不論市旺或市淡，亦大多要損手離場。