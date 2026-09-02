愛拼才會贏！人必須要為自己的選擇付出代價｜汪敦敬

年輕人是否應在這個時候上車買樓？首先要弄清楚，時代是屬於年輕人的！買不買樓是他們神聖的決定！長輩只是負責分享有關經驗與看法，提供充分的資料幫助他們建立正確的認知。雖然最終年輕人可能會有自己的判斷，但只要我們亦盡了責任便問心無愧！



其實每個人的處境、成長背景、機會與風險結構都不同！年輕人千萬不要人云亦云，應由自己去決定自己的命運！年輕人應該問自己想要些什麼？有人追求消閒自在、Hea的生活，筆者認為年輕人完全可以忠於自己的理想，但必須要明白任何決定也要付出代價！代價就是享受理想生活好處的同時，在打拼磨練上的不足可能會令意志變得薄弱。當看見同輩事業有成的時候，不應該感到失落，因為別人在努力的時候，你正在過着逍遙的日子。世事無絕對，自己選擇自己的路！

但如果你想未來得到資產以保障人生下半場的話，就要付出努力才可以得到！世上很多事情都要付出代價才可以得到成果！當然，今天的香港年輕人太幸福，很多都得到上一代的眷顧，父母會幫忙安排置業，但這正反映到他們特別幸福！置業的代價由父母代為付出而已！但總有一日，年輕人要去改變自己的命運或者在逆境中扭轉劣勢，到了這個時候，他們一樣要付出代價才可以解決！對！人必須要為自己的選擇付出代價！所以不要說社會沒有機會！社會或者政府，從來也沒有、亦不能、也不應該讓人不勞而獲！「肯付出代價就有機會！」年輕人要相信如此才肯付出！說什麼時代不同，現在時勢不需要努力付出，現在只需要用腦袋就可以發達，我覺得這些都是歪理！如果年輕人不肯去實踐，又怎會鍛鍊比別人精明的頭腦和能耐？相信自己天生是最叻或醒目仔更加要小心！而香港從來就是「專收醒目仔」的地方！

筆者常說：「買有風險！不買也有風險！」除了反映了機會成本（Opportunity Cost），其實也隱含「人必須要為自己選擇付出代價」的人生哲學！投資如是，人生亦如是！每一個決定背後都要付出足夠的代價！這也是殘酷的現實！今天年輕人選擇逍遙快活，不等於未來不會後悔，因為未來的處境如何改變，在今日你未必想像到！但到了承受結果的時候，你付出的代價已經覆水難收了！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。