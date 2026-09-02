紅磡映匯最快明日開價　料下周開售　全新兩房連儲物室示位曝光

恒地（0012）旗下紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH第六期映匯CHESTER II，於今日（2日）於今日開放一伙兩房連儲物室無改動示位予傳媒參觀。發展商透露，項目最快明日公佈首張價單，最快下周開售。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目最快於明日公佈首張價單，主要涵蓋一房及兩房單位，預計周六對外開放示位，最快下周開售。另外，映匯預計今年11月底交樓，屬超短樓花期項目。

下月或推售古洞北都滙、第四季推大埔迎林

林達民續指，同系必嘉坊第1期亦錄呎租新高成交，涉及20樓E室的開放式單位，實用面積202平方呎，月租為1.7萬元，呎租84元創系列新高。另外，有機會下月推售位於古洞北都滙，而今年第四季推大埔迎林。

開放兩房連儲物室示位參觀

發展商今日亦開放一伙無改動兩房連儲物室示位予傳媒參觀，參考23樓D室為藍本搭建，實用面積為357平方呎。單位層與層之間高度約3.33米，客飯廳以長方形布局，以玻璃摺門連接至38平方呎「三合一」露台，與兩間睡房同享開揚景致。

設全長約6.5米的廣角景觀立面

單位設橫跨兩間睡房及客飯廳、全長約6.5米的廣角景觀立面，住戶可遠眺港島北角、太古城一帶。客飯廳方面，設計師採用淺木紋櫥櫃面板，並配設同色系木紋地板。

單位設橫跨兩間睡房及客飯廳、全長約6.5米的廣角景觀立面。

廚房家電齊備 浴室設木質洗手盆

單位廚房家電齊備，包括煮食爐、抽油煙機，焗爐、雪櫃及乾衣機等。更特設大量天花收納空間。客飯廳及睡房地板則採用新型隔音地板，有效降低噪音。而浴室方面，則選用瓷磚牆身配以木質洗手盆櫃。

↓↓映匯23樓D室↓↓

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