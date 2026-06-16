紅磡MIDTOWＮ SOUTH「映匯」最快本月開售　全盤263伙、主打兩房

恒地（0012）旗下紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH，今日（16日）為第六期住宅項目正式命名為「映匯」Chester II ，並透露項目提供263伙，戶型涵蓋1房至3房，設有1房半及2房半間隔，主打兩房單位。項目或將於本月端午節後上載售樓說明書，最快本月內開售。



提供263伙主打兩房 部分享開揚海景

「映匯」Chester II寓意「互相輝映、滙聚」，「映匯」Chester II 屬姊妹盤首匯Chester延續版，地理位置類近，配套相若, 坐落黃埔街與必嘉街交界, 部分高層單位更正望紅磡東南、遠見港島東一帶 。項目提供263伙，戶型涵蓋1房至3房，設有1房半及2房半間隔，主打兩房單位 , 設頂層特色戶採三房一套連儲物室及獨立式廚房設計，配備私人空中平台附連室外樓梯連接私人天台 , 樓價料比首匯Chester更高。

預計最快本月開售

對於項目部署方面，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示 ，項目或將於本月端午節後上載售樓說明書，最快本月內開售。此外，他又指出，集團同時將盡快公佈古洞項目的銷售部署，有機會於暑假內推出。

姊妹盤Chester銷情理想 最高呎價3.5萬

姊妹盤首匯Chester銷售反應熱烈，恒地表示，MIDTOWN SOUTH第五期「首匯」至今售出近9成，套現約18.4億元。其中頂層29樓A室特色戶，成交呎價35,082元。累積錄得4,100票，最高成交價2,982萬元，最高成交呎價35,082元。

必嘉坊系列累售1479伙 吸金92.5億

連同「映匯」在內，整個MIDTOWN SOUTH（必嘉坊）系列至今累售1,479伙，套現約92.5億元，將近100億元。

林達民補充，今年一手私人住宅成交數目預計將超越去年。雖然市場關注油價通脹，但預期息口將持續向下，加上市場需求龐大，不擔心銷情。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民。（林卓瑩攝）

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