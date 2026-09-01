紅磡MIDTOWN SOUTH六期命名「映匯」　全盤263伙、最快兩日內開價

恒地（0012）旗下紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH今日（16日）為第六期住宅項目正式命名為「映匯」，今日（1日）上載售樓說明書，項目提供263伙，主打一房及兩房，佔全盤逾8成，最快有機會於一日至兩日內開價。



一房面積最細226呎

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指，映匯戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎226至630平方呎，包括88伙一房、124伙兩房及51伙三房，當中設1伙連天台特色戶，實用面積630平方呎，屬三房一套連儲物室間隔。

紅磡MIDTOWN SOUTH六期「映匯」5樓H室平面圖。

他續指，項目將於明日開放示範單位予傳媒參觀，有機會一日至兩日內開價，定價將參考新盤市場近三個月的成交價。

MIDTOWN SOUTH累售1502伙、套現94億

系內首匯累售218伙，佔全盤逾9成，套現19億元；而整個MIDTOWN SOUTH累售1,502伙，套現約94億元。

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恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民。

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