港鐵屯門第16區2期巨無霸項目　明日截標　美聯料估值高達99.8億

早前截收28份意向書、商住總樓面逾300萬平方呎並被外界譽為巨無霸的港鐵公司（0066）屯門第16區站第二期物業發展項目，將於明日（9月2日）截標。美聯測量師行表示，鑑於項目投資龐大，故預計入標數量為個位數，並以大型發展商及財團參與為主，估計地皮估值約99.8億元。



美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出招標的鐵路上蓋項目坐擁屯門南延線的發展優勢，而且項目結合大型商場及公共交通交匯處一併發展，交通及生活配套齊備，發展潛力相當優厚。

他續指，項目第一期的招標反應不俗，而是次推出的第二期項目，規模更大，總發展樓面逾300萬平方呎，料可供應的單位數目高達約5,510伙，投資金額規模亦更龐大。另外，值得留意，中標發展商可選擇要否保留商場發展權，料可增加投資彈性，增加項目的吸引力。

林子彬稱，屯門南延線第16區站竣工目標為二零三零年，故是次第二期項目落成時，可享有交通便利優勢。而且該區已有不少發展成熟的屋苑，料對大型商場有一定需求及支持，故商場部分價值亦不容忽視。

每呎樓面地價3300元 估值約99.8億

林子彬指出，港鐵已很久未有如此大型的單一招標項目推出，是次的發展規模比十多年前的港鐵大圍站、荃灣西站及南昌站之上蓋項目更大，既有住宅部分，亦有大型商場及交通配套。鑑於項目發展規模龐大，料投資金額及風險較大，投資期亦會較長，故料以大型發展商及財團入標為主。而估計項目住宅部分亦會以提供中小型戶為主，迎合大眾化市場需要。若連同非住宅部分，以每呎樓面地價約3,300元計算，項目初步估值約99.8億元。

港鐵公司屯門第16區站第二期物業發展項目。

港鐵常務總監—物業及國際業務鄧智輝早前指出，項目推出前已兩次向地建會推介，亦得到商會會員支持，項目商場部分，可供中標的發展商決定要否自保留自行發展，或交回港鐵，因此對屯門項目感到樂觀。又認為項目享有鐵路優勢，也有商場服務居民、條件好好。

港鐵早前為推進項目作準備，到訪香港地產建設商會（地建會），向超過30名地建會會員介紹這項目內容及商務安排，並就規劃方向及市場需求等交換意見。香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅當時亦表示，屯門第16區站第二期物業發展項目位處成熟社區，交通及配套完善，具備良好發展潛力。商會期待這項目進行招標，並深信項目可為業界、屯門社區及香港整體發展帶來新的機遇。

左起為地產建設商會秘書長龍漢標、香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅、港鐵公司常務總監—物業及國際業務鄧智輝、地產及建造界議員、恒基執董黃浩明。

屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。

第二期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限為2,690,774平方呎，而商業總樓面面積上限則為334,760平方呎。

港鐵公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單，邀請發展商及/或財團遞交第二期物業發展項目的正式標書。發展商及/或財團可選擇競投第二期物業發展項目商業部分的未來權益安排。

港鐵常務總監—物業及國際業務鄧智輝。（資料圖片）

保留項目完整性、傾向單一財團奪發展權

港鐵屯門第16區第2期項目為矚目大型項目，涉及多達5,510伙，以及設有數十萬呎商場樓面的大型基座商場，成為過去40年來最大單一招標項目。政府早前表示為保留項目的完整性，將由單一財團奪得發展權，以發展住宅及基場商場部份，料能產生協同效應。

而較早前港鐵公司透露，因希望維持項目商場完整性，因此不傾向把項目「切細」推出，又指項目基座商場部份將提供「A、B餐」，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。

資料顯示，屯門第16區第2期總樓面約302.6萬平方呎，當中住宅樓面約269.1萬平方呎，涉及5,510伙，非住宅樓面約33.5萬平方呎，發展商可選擇一併競投商場或只發展住宅部份。該項目將於2026年次季推出。

屯門第16區。

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