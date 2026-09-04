麗新九龍塘豪宅博峯已取入伙紙　最快本月招標　短期內開現樓示位

麗新發展（0488）旗下位於九龍塘廣播道79號豪宅項目博峯（MOUNT BROADCAST）已獲批入伙紙。發展商表示，最快於本月內以招標發售，及短期內安排VIP客戶參觀。



已取入伙紙 最快本月內標售

麗新地產代理物業銷售經理岑敬華表示，項目自五月中公布名稱以來，市場反應熱烈，至今已累計接獲近2,000宗查詢。項目現已取得入伙紙，目前正全力籌備現樓示位，將於短期內率先安排傳媒及VIP客戶參觀，並最快於本月內推出。

麗新發展行政總裁陳少華表示，項目將以招標形式推出，價錢參考同區及啟德樓盤之售價。

麗新發展行政總裁陳少華（左五）。

麗新2021年逾16億奪地 每呎樓面地價22464元

該地皮為九龍塘廣播道79號，地盤面積約23,864平方呎，最高可建樓面面積約71,593平方呎，其後該地皮由麗新在2021年以16.083億元奪得，以最高可建樓面面積計，項目每呎樓面地價約22,464元，項目在今年3月亦已獲批預售樓花同意書。

九龍塘廣播道79號豪宅項目博峯（MOUNT BROADCAST）。

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