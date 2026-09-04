九龍塘近5000呎洋房上樓書　主人房獨霸一層　設逾4300巨型花園

九龍塘林肯道7號獨立屋上載樓書，項目設有一幢洋房，實用面積4,989平方呎，另設有逾4,300平方呎花園及逾870平方呎天台，其中最特別為單位設有落地大玻璃旋轉樓梯上落。



據資料顯示，林肯道7號獨立屋樓高三層另設一層地庫、天台，以及四個停車位，洋房實用面積4,989平方呎，另設有505平方呎的平台、4,352平方呎的花園，以及874平方呎的天台。

洋房屬五房間隔，當中二樓全層為主人房且外連天台花園，另地下設一間睡房，一樓設三間睡房，另內置私人電梯及設旋轉樓梯上落，其中旋轉樓梯設有落地大玻璃，可望外面景色。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。