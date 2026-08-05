華潤叡璟I上樓書涉507伙　最細267呎平台戶　下周開示位、開價

市區大型新盤積極部署推盤。華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 登場，項目第一期「叡璟I」今日（5日）上載樓書，涉及507伙，當中最細一伙屬267平方呎連平台戶。該盤最快下周初開放兩伙示範單位參觀及公布首張價單。



另據樓盤網站資料，叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約24個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日。



定價參考西九龍樓盤、九龍站上蓋

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，整個項目由6座組成，全盤提供逾2,200伙，當中第一期由3A及3B座組成，共507伙，戶型涵蓋一房至三房套，最快日內上樓書，下周公布首張價單，定價參考西九龍樓盤及九龍站上蓋，不排除價單招標同步發售，鐵定8月內開售。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，「叡璟I」設兩伙示範單位，最快下周初對外開放參觀。又指「叡璟I」定位清晰，主打1房至2房，大部分單位都是500平方呎以下，目標客群為年輕首置客、家庭客及投資者。

發展商公布第一期戶型詳情，第一期涉507伙，實用面積267至680平方呎，戶型涵蓋一至三房，當中一房佔111伙、實用面積304至313平方呎；兩房佔222伙，實用面積408及476平方呎；三房佔148伙，實用面積558至680平方呎。

另外，該項目設有平台及頂層戶，當中平台戶佔13伙、實用面積267至643平方呎；頂層戶佔13伙、實用面積306至676平方呎。

項目最細單單位為3B座3樓C室，實用面積267平方呎，為項目最細單位，附設平台94平方呎。

叡璟3B座3樓C室，實用面積267平方呎，為項目最細單位，附設平台94平方呎。

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樓花期24個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

據樓盤網站資料，叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約24個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING)佈局圖。

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