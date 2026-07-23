古洞PARK SILICON兩期樓書781伙　最細275呎連平台　最快8月推售

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON第二期 今日（23日）命名為PALO SPRINGS，另同日上載項目兩期樓書合共781伙。發展商指，項目最快8月初開放示範單位及推售。



最快8月初開示位及推售

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已接獲約5,000個查詢，當中包括政府相關人士，內地客佔約四成。項目最快下月初開放示範單位，8月內推售。

黃光耀指，項目主打兩房戶，佔整體近六成，定價將參考鐵路站上蓋屋苑，如錦上路站及沙田站一帶。他又透露，發展商計劃將到深圳進行路演。對於下半年樓市走勢，他預期樓價升幅將放緩。

第一期涉及457伙 最細275呎連平台戶

項目第一期涉及457伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房戶實用面積313至326平方呎，涉及103伙，兩房實用面積428至517平方呎，涉及259伙；三房實用面積552至604平方呎，涉及78伙，另設16伙平台特色單位，實用面積273至566平方呎。

當中最細一伙為1B座3樓F室，實用面積275平方呎，另設135平方呎平台，屬一房間隔。另最大一伙為1B座5至33樓A室，實用面積604平方呎，屬三房間隔。

項目第一期涉及457伙，最細一伙275呎，屬連平台戶。

第二期命名PALO SPRINGS 涉324伙

另第二期涉及324伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房戶實用面積311至318平方呎，涉及52伙；兩房實用面積430至494平方呎，涉及208伙；三房實用面積563至576平方呎，涉及52伙，另設12伙平台特色單位，實用面積275至540平方呎。

當中最細一伙為2A座3樓E室，實用面積275平方呎，屬一房開廚戶型，外連76平方呎平台。另最大一伙為第2B座5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至33樓的A室，實用面積576平方呎，屬三房開廚戶型。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右二）

項目第二期命名為PALO SPRINGS，涉及324伙，最細一伙275呎，屬連平台戶。

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