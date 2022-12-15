長實11.61億奪市建局賢居里項目　每呎地價9554元　低估值下限7%

市建局公布，西營盤皇后大道西／賢居里項目的中標財團為長實（1113），成交價11.61億元。以項目總樓面面積約121,525平方呎計算，每呎樓面地價約9,554元，較早前估值下限約1.03萬元低約7.2%。是次為長實今年內第二度奪得市建局項目。



區內地價四個月跌近27%

參考遠展（0035）今年8月份以12.4億元投得的市建局西營盤崇慶里／桂香街發展項目，每呎樓面地價13,085元，反映區內地價四個月跌近27%。

項目位於皇后大道西129至151號，範圍包括多幢唐樓、五人足球場、垃圾收集站及公廁。地盤面積16,864平方呎，總樓面面積約121,525平方呎，住宅部分佔104,303平方呎，預計可提供約189伙，預計落成日期為2028至2029年。

據了解，是次發展商須出「一口價」競投，當項目售樓收益達35億元，中標財團便須與市建局分紅，固定分紅40%。此外，項目設有限呎條款，住宅單位面積不得少於300平方呎，同時規定至少一半的單位面積不可超過480平方呎，即以發展小型單位為主。

項目於今年9月底截收發展意向時，共接獲33份意向書，及後市建局邀請32間發展商入標。市場其後就項目的估值亦有下調，估值介乎12.5億至14億元，即每呎樓面地價約1.03萬至1.15萬元。上月24日項目截標時，共接獲7份標書，除中標財團外，其餘入標財團包括鷹君（0041）、富豪酒店國際（0078）、會德豐，信置（0083）、嘉華（0173）及一間不知名財團。

長實3月60億奪市建局土瓜灣項目

長實近一年積極投地，今年3月長實已奪得同為市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，成交價為59.96億元，略低於市場下限。以項目總樓面約526,812平方呎計，每呎樓面地價約11,382元，是次相隔九個月後再奪市建局項目。

此外，住宅官地方面，10月份長實以46.01億元，投得今年4月底曾流標的屯門大欖限呎住宅地，每呎樓面地價約3,522元。合計三幅地皮，長實今年共斥資117.58億元投得地皮。