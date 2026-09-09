無限悲情 VS 樂觀放題　在平行時空下尋回自己｜汪敦敬

根據差估署指數，樓市升了13個月之後，去到2026年7月份升勢出現斷纜下跌！見到這轉變，很多人期望樓價轉勢下調，但更加多人，相信樓價歇息一輪之後會再上升！



事實上樓價連升13個月，且累積上升約13%，今年大部分時間都是每月升1%至1.85%左右，這種升勢極為健康，一個長期趨勢，並不是市場的一時情緒衝動。

十分諷刺的是群眾和年多前的全面悲觀有着天壤之別，大約一年前，不是很多人認為「樓市再也回不到從前嗎？」一如以往，每逢氣氛欠佳就有人會說「香港已死」！結果是CCL和祥益指數反映一年多樓價便回升了2成，累積的升幅其實是不少，以前的升市幅度不單回來，而且還回來得好像無聲無息，明明升了逾一年的時間，但近幾個月人們才驚覺樓價回升，在頭十個月，人們看見清楚數據也不覺得樓市是上升，十分不可思議！

顯然，人們並沒有因為資訊發達而掌握了真相，反而資訊太多令真假難分了，為何數據反映樓市上升了十多月，大多數人也不敢去說，也沒有人敢去認知，因為網上的二元化，看好的人不敢發表，也不願意花時間去爭拗，於是市場表面是「無限悲情」，但市場本質卻天天改變，天天累積着更多的購買力，當遇上吸引的投資項目，包括「銀債」、樓花紅盤，購買力便變得大海無量！在這個空間就變得「樂觀放題」！

這種平行時空的局面，並沒有改變的跡象！筆者認為我們必須要清楚：每個人看到的只是事實的部分，只是「無限悲情 VS 樂觀放題」的表象，無論真相如何，在買樓投資的決定上，對與錯其實在乎你個人的處境，以及在處境中的角色！千萬不要代入別人的體會中！

當然，在評論員來說，我總要說出個人的主觀看法，但只能作參考，因為你和我的處境與投資結構風險也不同！

我認為明年年底前，住宅樓市有條件收復絕大部分失地，甚至全部失地！但中途難免有波折！中途的波折，亦是上升軌道裏面必出現的環節！當然，在鞏固期間，會有超大量的負面消息趁機反攻！千萬別人云亦云！隨波逐流！買得輕鬆就買！買得勉強就再繼續儲錢！買樓是賺「悠然錢」，賺錢其實靠EQ！千萬別「耳仔軟」，勿做心急「火燭鬼」！

投資保守一點，在風浪中就可以穩坐釣魚船，笑看風雲變，自得其樂了！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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