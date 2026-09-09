恒地紅磡映匯暫收2700票、超購約18.6倍　夥恒生銀行推按揭計劃

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，本周六（12日）首輪賣143伙，當中盡推4張價單單位共138伙，另招標5伙。項目暫收2,700票，以首輪銷售價單單位合共138伙計，超購約18.6倍。



暫收2700票 超購約18.6倍

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目周六落實展開首輪銷售，當中將設有S、A及B組安排，當中S組及Ａ組為大手買家，前者最多可買5至6伙，後者可買2至4伙。認購登記當中45%為九龍區，同時吸引有不少跨區買家、海外人士，以及看好租務潛力的投資者。

夥恒生銀行推按揭計劃

為配合項目銷售，亦夥恒生銀行推按揭計劃，映匯買家只需於今年9月3 日前提交申請，並於明年3月31日或之前提取貸款，可獲3年定息按揭計劃，首三年息率固定為年利率 2.73 厘，同時設有人民幣或港幣Mortgage-Link 特惠存款按揭計劃。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民（左）。

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