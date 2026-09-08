紅磡映匯加推價單4號涉27伙　入場586.8萬　周六盡推價單138伙

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，加推價單4號單位涉27伙，入場費586.8萬元，折實平均呎價22,468元。另落實本周六（12日）首輪賣143伙，當中盡推4張價單單位共138伙，另招標5伙。項目截至下午2點，項目暫收2,100票，以首輪銷售價單單位合共138伙計，超購約14.2倍。



加推價單4號單位涉27伙

價單4號單位涉27伙，實用面積為264至387平方呎，屬一至三房間隔，價單售價為652萬至1,066.6萬元，折實呎價23,209至27,561元，扣除最高10%折扣優惠後，折實價586.8萬至959.94萬元，折實呎價20,888至24,805元，折實平均呎價22,468元。

當中入場單位為18及19樓H室，實用面積為264平方呎，屬一房單位，折實價586.8萬元。

↓↓映匯23樓D室↓↓

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周六首輪賣143伙 當中價單單位佔138伙

另外，項目落實本周六（12日）首輪賣143伙，當中盡推4張價單單位共138伙，另招標5伙。當中價單單位，折實價542.88萬至1,037.7萬元，折實呎價19,732至24,825元。

入場單位為6樓L室，實用面積269平方呎，屬一房間隔，扣除最高10%折扣後，折實價542.88萬元。

項目提供263伙

項目提供263伙，主打一房及兩房，佔全盤逾8成，映匯戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎226至630平方呎，包括88伙一房、124伙兩房及51伙三房，當中設1伙連天台特色戶，實用面積630平方呎，屬三房一套連儲物室間隔。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民。

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