沙田UNI Residence現樓示位、住客會所曝光！全盤累售近8成｜多圖

永泰地產（0369）及萬科香港發展的沙田住宅項目UNI Residence，於今日（9日）開放兩伙現樓清水示位及住客會所予傳媒參觀。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目剛取得滿意紙，將於周末開放現樓予預先登記人士參觀。



永泰楊聰永：餘貨有機會加價加推

銷情方面，項目累沽187伙，佔全盤240伙單位之近八成。若單計過去3日，已沽出15伙，套現逾1億元。項目未來有機會加價加推26伙餘貨，故25伙價單待沽單位將有「好大水位」。

客源方面，楊聰永指6成為本地客、4成為國內客；另6成屬用家，4成為投資者。由於地理位置鄰近多間大學，故不乏國內外投資者有意購入收租，他預測，投資者比例有望陸續增加，項目呎租能達75元，並挑戰80元。

開放兩伙現樓清水示位 可遠眺獅子山景緻

發展商今日開放兩伙無改動現樓示範單位予傳媒參觀。其中一伙單位為29樓C單位，實用面積297平方呎，屬一房間隔。單位客飯廳以長方形設計，空間方正實用，設有落地玻璃增加室內採光，遠眺獅子山景緻，客廳內更設大幅牆身更可以方便擺放傢具。單位層與層之間的高度達3.325米，空間感十足。主人睡房設有轉角玻璃窗，增加採光度及觀景角度。

↓↓沙田UNI Residence 29樓C室↓↓

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↓↓沙田UNI Residence 29樓E室↓↓

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園林會所佔地8600呎

項目亦開放現樓會所供參觀。會所連園林面積約8,600平方呎，設施包括宴會廳、健身室及戶外燒烤設施等。

UNI Residence會所

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