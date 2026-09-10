長實石崗軍營旁住宅地擬建6幢分層　涉240伙　規劃署原則上不反對

長實（1113）及相關人士持有的元朗石崗軍營以東用地，向城規會申請改劃建6幢住宅，預期可以提供240伙。規劃署最新文件顯示，原則上不反對申請，城規會將於明日（10日）進行審議。



擬建6幢樓住宅 合共提供240伙

上述項目涉及兩幅用地，地盤面積共約22.48萬平方呎，當中地盤一為住宅部分，可建總樓面面積為9.23萬平方呎 ，擬建6幢6層高分層住宅，合共提供240伙，預計住客數目約648人，另包括1座會所以及1座污水處理廠，預計可於2031年落成。

申請人將地盤一，由「住宅（丙類）2」及「休憩用地」，改劃為「住宅（丙類）4」，以作住宅發展用途，而地盤二的面積為約13.24萬平方呎，由「住宅（丙類）2」改劃為「休憩用地」。

土地互換可釋放發展潛力

規劃署文件表示，上述方案建築物高度僅6層，且設有中央庭院及樓宇間距，不會對周邊通風造成顯著不良影響。另土地互換可釋放地盤一的土地發展潛力，又能確保地盤二的植物、明渠等不受影響，符合低層及低密度住宅發展的規劃意向。

長實建議兩地盤土地互換，以釋放地盤一的土地發展潛力，又能確保地盤二的植物、明渠等不受影響。

4年前曾申請發展916伙

值得留意，上述朗石崗軍營以東用地，在2022年8月份曾申請興建23幢分層住宅大廈，當時涉及伙數916伙，而最新申請伙數已減少七成。

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