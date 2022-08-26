長實石崗軍營旁住宅地申建23幢分層住宅　提供916伙

發展商積極發展北部都會區內的土地儲備。長實（1113）或相關人士就元朗石崗錦田公路一幅佔地近35萬平方呎的住宅地皮，向城規會申請發展23幢分層住宅，提供916伙。

上述申請地點位於元朗石崗錦田公路一帶，東北面為長實早前發展的洋房項目四季雅苑，西面為石崗新村、彭家村，而東南面則為石崗軍營。地盤現為「住宅(丙類)2」及「休憩用地」地帶，擬改劃為為「 住宅（丙類）3」地帶，以作住宅發展及社會福利設施用途。

設一座日間老人護理中心

地盤面積約34.73萬平方呎，當中政府土地佔約11.74萬平方呎，地皮將會劃分A及B分區發展，其中A分區的地積比率不多1倍，而B分區則約0.4倍。項目落成後總樓面約33.15萬平方呎，住宅部分佔32.63萬平方呎，涉及23幢樓高3至6層的物業，提供916伙。而非住宅物業則有3幢，樓高3層，包括2座住客會所及1座日間老人護理中心。項目提供304個車位。

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部分用地將作新公眾通道

上述發展計劃申請人包括三間公司，其中恒泰發展有限公司（Pacific Top Development Limited）的公司董事包括李澤鉅、趙國雄、吳佳慶、鍾慎強、葉德銓，全部為長實管理層，至於另外兩宗申請人為金濤投資有限公司（Kimpton Investments Limited）及（集威投資有限公司）Worldchamp Investments Limited。

申請人指出，考慮到申請地點的獨特性，及錦田地區逐漸由鄉郊轉型為郊區鄉鎮，擬把上述地點作住宅發展，當中部分用地將用作新的公眾通道。申請人又表示，上述發展方案符合政府積極增加房屋土地供應的政策，又指錦田北規劃的休憩用地過剩，擬議項目不會令區內的休憩用地短缺。