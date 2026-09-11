「神級手信」豪擴張！珍妮曲奇374萬再購尖沙咀舖　賣2.5萬盒回本

談及訪港旅客必買的「神級手信」，珍妮曲奇（Jenny Bakery）必然榜上有名。隨著近年訪港旅客數字的回升，該品牌亦順勢持續買舖擴張。涉及尖沙咀美麗都大廈商場一個逾500呎舖位，獲珍妮曲奇斥資374萬元購入，呎價約7,124元。



若以該店熱銷的一盒150元奶油曲奇計算，品牌只需賣出約2.5萬盒，便足以抵銷此次的買舖成本。



上述成交舖位為尖沙咀彌敦道54至64B號美麗都大廈商場1樓44號舖，建築面積約525平方呎。該舖最新以374萬元成交，呎價約7,124元。

成交物業位於尖沙咀美麗都大廈。（代理圖片）

珍妮曲奇創辦人買舖 賣約2.5萬盒曲奇夠回本

資料顯示，新買家以熙樂有限公司（ASIAN LUCKY LIMITED）名義作登記，其股東及董事包括珍妮曲奇創辦人楊賜梅及其相關人士，購入上述舖位料將作自用。以該店一盒「奶油花曲奇」售價150元作計算，料珍妮曲奇需賣出約2.5萬盒方能回本。

美麗都大廈「大本營」 海內外旅客大排長龍

事實上，美麗都大廈向來是珍妮曲奇的「大本營」，品牌早於該廈地下及1樓設有門店，每日均吸引大批內地及海外旅客前來排隊光顧，盛況數十年如一日。珍妮曲奇多年來亦貫徹「以買代租」，不斷出手吸納該廈物業。

位於尖沙咀美麗都大廈的珍妮曲奇店。（洪芷菁攝）

今年二度吸納美麗都大廈舖位

早在2015年，創辦人等相關人士已斥資合共2,168萬元，購入美麗都大廈1樓38、39、42及43號舖自用，總建築面積共約1,273平方呎。另於今年四月，斥810萬元購入該廈地下22號舖，建築面積約400平方呎。

如今珍妮曲奇「再下一城」購入鄰近的44號舖，預料將進一步打通或擴充現有門店。

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