「旅客心頭好」珍妮曲奇擴張！810萬購尖沙咀舖　需賣5.4萬盒曲奇

近期訪港旅客數量增加，有香港手信舖乘勢於核心區擴張。受旅客歡迎的曲奇餅店珍妮曲奇（Jenny Bakery），新近斥810萬元購入尖沙咀美麗都大廈地舖，建築面積約400平方呎，呎價約20,250元，將作自用。以該店一盒「奶油花曲奇」售價150元作計算，料需賣出5.4萬盒方能回本。



資料顯示，上述成交物業為尖沙咀彌敦道54至64B號美麗都大廈地下22號舖，建築面積約400平方呎，屬商場內舖位。網上圖片該物業現由洋服店租用，月租約2.8萬元。

放盤6年終面對現實 累劈逾4成易手

代理透露，該物業早於2020年推出市場放售，原叫價1,400萬元，惟未獲承接。隨著市場變化，業主有感最初開價太高，便逐漸減價放盤。終於本月初以810萬元沽出，累減590萬元或約42%，呎價約20,250元。

珍妮曲奇創辦人買舖料作自用 賣5.4萬盒曲奇方夠回本

資料顯示，新買家以熙樂有限公司（ASIAN LUCKY LIMITED）名義作登記，其股東及董事包括珍妮曲奇創辦人楊賜梅及其相關人士，購入上述舖位將作自用。以該店一盒「奶油花曲奇」售價150元作計算，料珍妮曲奇需賣出5.4萬盒方能回本。

而原業主早於1986年以242萬元購入，長情持貨40年，帳面獲利約568萬元，物業期內升值2.3倍。

三度進駐尖沙咀美麗都大廈

據瞭解，今次是珍妮曲奇三度進駐美麗都大廈，該品牌曾該廈地下及1樓設有分店，當中地下24號舖分店鄰近是次買入的舖位，於2012年以2,230萬元購入自用，但已搬遷至1樓42號舖。

農曆新年將至，位於尖沙咀的珍妮曲奇店有不少旅客慕名而來，大排長龍，希望購買曲奇伴手禮送給親友作為賀年禮物。（洪芷菁攝）

新年期間大排長龍 店舖需推限購

農曆新年期間，該店有不少旅客慕名而來，大排長龍逾一小時，希望購買曲奇伴手禮送給親友作為賀年禮物。珍妮曲奇更張貼告示，每人每天僅限一次購買，每次最多買5罐曲奇。

珍妮曲奇店有不少旅客慕名而來，店舖張貼告示顯示，限制每人每天僅限一次購買，每次最多買5罐曲奇。（洪芷菁攝）

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