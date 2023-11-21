鄧成波家族利園山道舖慘蝕53%　珍妮曲奇創辦人9868萬「執平貨」

舖王鄧成波家族本月初以9,868萬元沽出銅鑼灣利園山道相連地舖，蝕讓幅度高達約53%，成為歷來銅鑼灣街舖最大蝕幅個案。該舖位新買家身份曝光，為珍妮曲奇創辦人蕭暐林。



該舖位為銅鑼灣利園山道61至73號寶榮大樓地下G及H號舖，建築總面積1,800平方呎，於10月底施政報告公佈翌日減價6,000萬元放售，意向價1.08億元。舖位最終以9,868萬元沽出，成交呎價約5.4萬元。舖位門闊約28呎，舖深約50呎，設有來去水，洗手間及三相電。舖位被一家眼鏡店承租多年，預計租金回報率可達4厘。

成交價相等於65萬盒曲奇

該舖位新買家為EXCELLENT FOREVER LIMITED，其公司董事包括蕭暐林（WILLIE），蕭氏為珍妮曲奇創辦人。

珍妮曲奇為本港著名手信，該品牌每盒曲奇售價約150元，以是次舖位價高達9,868萬元計算，相等於售賣65萬盒曲奇。

銅鑼灣利園山道61-73號寶榮大樓地下G及H號舖。

9月叫價1.68億、10月降至1.08億

資料顯示，舖位由鄧成波家族所持有，在9月份曾叫價1.68億元放售該物業，及後在10月底又再降價至1.08億元放售。

據悉，鄧成波家族早年以約2.08億元買入物業，即是次需要帳面大蝕1.1億元，蝕幅高達54.3%。